Escola Municipal Prof. José Gasparini recebe projeto de arte inédito no Paraná

“Arte por toda parte” vai atender inicialmente 364 alunos, mas intenção é ampliá-lo para 4 mil estudantes da rede municipal de ensino de Londrina plantar o projeto, que deve servir de exemplo para o Brasil

O dia de ontem (6) ficará na memória de 364 crianças da Escola Municipal Prof. José Gasparini e de seus pais, que se divertiram durante o lançamento do projeto “Arte por toda parte”, que teve início na rede municipal de ensino de Londrina. Segundo o Instituto Patrícia Muniz, a cidade de Londrina é a primeira do Paraná a receber o projeto e servirá de modelo para a expansão dos trabalhos para outros estados e países.

O projeto trabalha a arte de forma lúdica, trazendo oficinas de cerâmica, pintura em tela, desenho e arte no prato. Neste último, as crianças montam mandalas com frutas de época, tradicionais e exóticas, como mirtilo, physalis, romã, figo, kiwi, caju, jaca, manga, entre outras. Ao todo, serão desenvolvidas 93 oficinas durante os próximos três meses, onde os alunos terão aulas semanais de 50 minutos em uma sala própria para isso. Depois, o projeto parte para uma nova escola.

O objetivo é estimular a aprendizagem artística de forma leve, com brincadeiras e cultura, além de mostrar para as crianças a importância de uma alimentação saudável contendo diversas frutas. “Sou uma professora e artista plástica muito inquieta. Acredito completamente que a educação pode transformar vidas e, unindo ela com cultura e saúde, vi essa transformação acontecer. Vi muitas crianças que eram medicadas e que estavam em depressão e muito debilitadas, participando do projeto e conseguindo diminuir e até parar com a medicação”, contou a Patrícia Muniz, que é a presidente do Instituto homônimo e idealizadora do projeto.

Além desses benefícios, Patrícia Muniz, idealizadora e coordenadora do projeto, explicou que foi possível perceber uma maior atenção dos alunos participantes durante as outras aulas, maior cuidado com os bens e materiais da escola, as escolas acabaram ficando mais bonitas e bem cuidadas, aumentou o sentimento de pertencimento nos pequenos, de prazer ao fazer trabalhos em grupo e de ter uma alimentação mais saudável. “Já temos convites para levarmos o projeto para Recife, outras cidades de Santa Catarina e até para Angola, na África. Como sou londrinense e voltei a morar aqui, quero que Londrina seja modelo. É sonho do meu coração e quero muito fazer isso aqui. Em Santa Catarina, o projeto pegou muito rápido e em Porto Alegre também. Aqui não vai ser diferente!”, acredita a idealizadora do projeto.

O “Arte por toda parte” nasceu em 2016, no litoral de Santa Catarina. Hoje, está em Porto Alegre e mais oito municípios daquele estado e conta com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura e de diversas empresas privadas e órgãos públicos, como o Ministério Especial da Cultura, Ministério do Turismo, da Plaenge, Banco Sofisa, Sanepar, Unimed, A.Yoshii e Terra Investimento.

Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, o ensino de artes já está na grade curricular dos alunos da rede municipal de ensino, mas com o projeto lúdico, a expectativa é que as crianças se empolguem ainda mais com os novos conhecimentos. “É uma ação que atende as necessidades da rede municipal de ensino, porque a gente trabalha o conteúdo de artes em todos os anos escolares e, agora, ele vem de forma mais lúdica, especial e com um mega lançamento. Dessa forma, com certeza é mais interessante, por isso queremos que isso se amplie para toda a rede”, disse Paschoal.

Para que o projeto aconteça na rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação indica as escolas a receberem a ação, de acordo com a realidade econômica e social na qual está inserida a unidade educacional. Assim, bairros mais periféricos e em situação de vulnerabilidade são atendidos. Já o Instituto Patrícia Muniz busca empresas parceiras, que ajudam doando os alimentos e os materiais necessários para as aulas de arte. “A gente trabalha com uma população que precisa dos nossos cuidados, por isso nossos projetos são sociais, trazem as crianças de volta para a escola, chamam a atenção delas através de coisas diferentes, mas que também trabalham os conteúdos da grade escolar, porém de forma muito mais lúdica. Esse projeto mesmo engloba o ensino, a criatividade, a ludicidade e chama a atenção das crianças, que gostam muito”, disse a diretora da Escola Municipal Prof. José Gasparini, Patrícia Avila.

Sobre isso, a mãe do Gabriel de 10 anos e das gêmeas Isabelly e Gabrielly, de 5 anos, Elaine de Souza, contou que desde quando a escola iniciou o projeto de futebol no contraturno escolar, há duas semanas, e hoje com o “Arte por toda parte”, seus filhos estão mais animados para frequentar a escola. “Meus filhos estão super animados, porque só vir para a escola e estudar deixa eles entediados. Fico mais tranquila, como mãe, de ter meus filhos frequentando mais a escola, porque eles aprendem brincando e ficam com mais vontade de vir aqui. Meu filho mesmo, agora, me fala que adora ir para escola”, contou a mãe dos três alunos.

O deputado federal, Filipe Barros, disse que quando conheceu o projeto ficou apaixonado, por isso, junto com a deputada federal, Luísa Canziani, buscou trazer a iniciativa para Londrina. “Batalhamos muito para que esse projeto desse certo aqui e hoje finalmente o Arte por Toda Parte está em Londrina”, disse Barros. “Esse projeto certamente vai mudar a vida dos alunos daqui”, completou Canziani, que esteve presente desde as primeiras reuniões do projeto, em 2018, em Londrina.

A oficina Arte no Prato, que integra o projeto, está aliada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ela foi premiada pela UNESCO em 2016 e pela Fundação Oswaldo Cruz, como o segundo projeto mais inovador de Santa Catarina.

Além do “Arte por toda parte”, a Escola Municipal Prof. José Gasparini desenvolve junto ao Instituto Futebol de Rua e o patrocínio da empresa Aché, o projeto Projeto Futebol de Rua (leia mais aqui). A intenção da Secretaria Municipal de Educação é levar ações, programas e projetos sociais de artes, música, dança, circo, esportes e teatro para todas as escolas municipais. A escola municipal fica na Rua Dr. Gersávio Mourão Moralez, 228, no Conjunto Farid Libos e oferta ensino infantil e fundamental para 364 alunos. Estiveram presentes no lançamento do projeto, além das autoridades já mencionadas, os vereadores Flávia Cabral, Ailton Nantes e Eduardo Tominaga e os representantes das empresas parceiras.

NCPML