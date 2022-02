Escola Rural de Cinema abre inscrições para a segunda edição do projeto

Iniciativa, voltada aos adolescentes que residem nos distritos e patrimônios rurais, terá oficinas on-line sobre produção audiovisual

Adolescentes de 13 a 18 anos que residem na zona rural de Londrina podem participar da Escola Rural de Cinema, projeto que vai realizar oficinas de audiovisual ao longo do primeiro semestre deste ano. A iniciativa será gratuita e totalmente on-line, com cinco módulos de conteúdo que abordam a realização cinematográfica. Ao final do projeto, os participantes terão produzido um curta-metragem a ser exibido na 2° Mostra Competitiva de Curtas da Escola Rural de Cinema.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas até 7 de março, com o preenchimento do formulário on-line disponível no link https://forms.gle/j1Haj7ksLq1tibMG6. As atividades serão publicadas nas redes sociais do projeto, no Youtube, Facebook e Instagram, às terças e quintas-feiras, entre 8 de março e 28 de junho de 2022. O projeto tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Segundo a cineasta e idealizadora da Escola Rural de Cinema, Angélica Cristina, a primeira edição do projeto foi realizada em 2020 e 2021, com alunos do Colégio Estadual do Patrimônio Regina. “Nesse período tivemos que readaptar o projeto, que foi desenvolvido para encontros presenciais, por conta da pandemia. Isso acabou estendendo a oficina, de seis meses de duração para um ano. O grande diferencial dessa segunda edição é que o conteúdo já foi pensado para o formato on-line e, ao invés de encontros semanais de uma hora, condessamos o conteúdo em vídeos com uma linguagem mais ágil e mais curtos. Para facilitar o acesso, o conteúdo foi todo convertido para o formato on-line, tornando as aulas mais dinâmicas”, detalhou.

Ao longo do semestre, os alunos da Escola Rural de Cinema terão cinco módulos para acompanhar, abordando as principais noções de Roteiro, Fotografia, Direção, Produção e Edição. Cada um destes módulos será dividido em três videoaulas mais um encontro transmitido on-line e ao vivo. “No módulo de roteiro eles vão aprender, com base na narrativa clássica, a criar histórias significativas e sobre a construção de personagens. Na fotografia o foco será na linguagem, e mesmo utilizando um celular simples eles vão aprender a tirar o melhor desse equipamento. Depois que o aluno aprendeu sobre a linguagem, ensinamos como usar e qual o significado dramático de cada plano de câmera. Depois vem a produção, para ensinar organização, planejamento e gestão, pois é a hora de transformar as ideias em realidade, trabalhando essas competências. Por fim a edição, que também trabalha linguagens como corte e transição de cena, focando o uso de ferramentas para o celular e computador que sejam gratuitas e fácil acesso”, antecipou a cineasta.

Cristina comentou que o objetivo maior do projeto é promover, entre os adolescentes e jovens que residem na área rural de Londrina, o conhecimento teórico e prático sobre a arte do cinema, incentivando o despertar de novos talentos. “Cresci na região do distrito do Espirito Santo e o projeto foi uma forma de me reconectar com Londrina. Morei em São Paulo por vários anos e lá comecei a trabalhar com cinema. Quando voltei, fiquei encantada porque nossa cidade é muito bonita, tem luz, cenários e espaço para criar um cinema com identidade própria. E levar para o campo a realização do cinema é uma tentativa de mostrar aos jovens que eles podem ser quem quiserem. Gostaria muito que, na idade deles, alguém tivesse me dito isso, que aproveitem o lugar lindo onde moram e produzam coisas aqui. Queremos valorizar a cidade, os cenários naturais de Londrina e dar independência e autonomia para jovem fazer arte e cinema, mostrando como isso é possível”, frisou.

Para acompanhar os módulos da Escola Rural de Cinema, basta acessar as páginas no Youtube, Facebook e Instagram do projeto.

NCPML