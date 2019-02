Espaço do Movimento de Artistas de Rua busca apoio para realizar melhorias

A intenção é arrecadar R$ 35 mil na segunda etapa de revitalização no espaço cultural; doações podem ser feitas pelo https://benfeitoria.com/cantodomarl

A fim de revitalizar e melhorar o espaço cultural Canto do MARL, os membros do Movimento de Artistas de Rua de Londrina (MARL) estão buscando ajuda financeira da comunidade. Isso porque o grupo necessita de R$ 35 mil para o pagamento das obras de revitalização arquitetônica de espaço público que fica na Avenida Duque de Caxias, 3.241.

Com o valor, eles esperam realizar melhorias de acessibilidade e as adequações necessárias conforme a recomendação do Corpo de Bombeiros. Também será investido em estrutura de segurança, como aquisição de câmeras e cerca no entorno do local. Obras nos banheiros da frente também serão feitas adequações às pessoas com necessidades especiais, assim como estão previstas melhorias nos espaços que são utilizados para as oficinas de teatro, aulas de dança e música, rodas de capoeira, ensaios e apresentações de grupos artísticos, projeto de cinema e circo.

De acordo com o articulador do MARL, Danilo Lagoeiro, a intenção é tornar o espaço melhor e mais seguro com esta segunda revitalização. “Fizemos uma campanha em 2016, que foi muito exitosa e agora esperamos que as pessoas possam nos ajudar novamente nessa que é um troca-troca, ganha-ganha. Para isso basta que os interessados acessem a plataforma para o financiamento coletivo com a benfeitoria”, explicou.

Os interessados poderão ajudar com valores que vão de R$ 10,00 a R$ 6 mil. Em troca, aqueles que contribuírem vão receber camisetas, sacolas customizadas, peças de artes plásticas e artesanato, entrada para apresentações de teatro e cenas curtas, pastel, Kit com itens comercializados no Feirão da Resistência entre outros. Para isso, é preciso acessar o https://benfeitoria.com/cantodomarl preencher seus dados e escolher a quantia que deseja doar. A doação pode ser feita através de boleto bancário, depósito, débito em conta ou com cartão de crédito.

O grupo tem até o 23 de março para conseguir os R$ 35 mil. Caso contrário, se não alcançarem esse valor, eles perdem o direito ao montante arrecadado até o final da campanha. Por isso, Lagoeiro está buscando divulgar nos meios de comunicação e nas redes sociais do Movimento a campanha de arrecadação de fundos. “Até o início da próxima semana, devemos postar um vídeo com um tutorial, explicando para as pessoas como elas podem doar e nos ajudar a revitalizar o espaço. Ele estará disponível no instagram do MARL e na página do Facebook”, disse o articulador do espaço.

A população pode acessar a página do Facebook do MARL pelo link: https://www.facebook.com/movimentodosartistasderua.londrina/. Em 2017, 8 mil pessoas frequentaram as atividades desenvolvidas pelos artistas de rua. Já no ano passado, a previsão é que este número tenha subido para 10 mil cidadãos.

O Município cedeu o espaço à Associação do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina (AMARL) por meio da Lei nº 12.802. Ele mede 750,00 m² e com a concessão de uso, deve ser utilizado para a instalação e a manutenção de um Centro Cultural e de formação artística, aberto à comunidade e gratuito. Em contrapartida, a AMARL se encarrega de realizar as adequações ou reparos necessários para a prestação do serviço aos cidadãos, mantendo assim um espaço em plenas condições de funcionamento e desenvolvimento das atividades.