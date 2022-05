Espaço Nave apresenta Sophia Chablau e uma enorme perda de tempo

Pela primeira vez em Londrina, no dia 21, a banda que está em turnê se apresenta no espaço do coletivo

Nesta sexta-feira (21), o Coletivo Espaço Nave (Rua: Monte Castelo, 53) traz pela primeira vez na cidade a banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. O grupo lançou em abril de 2021 seu disco de estreia homônimo, produzido por Ana Frango Elétrico (vencedora da categoria revelação no APCA 2019, indicada ao Grammy Latino) e lançado pelo Selo RISCO (Tim Bernardes, Luiza Lian, Maria Beraldo). O álbum reverberou muito bem nas críticas especializadas (Rolling Stones, SPIN, Popload, Revista Noize, entre outros) e a banda foi indicada ao prêmio de Artista Revelação pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Quem abre o show da banda paulistana é a cantora, performer e compositora VERO (Curitiba) acompanhada do produtor musical Lucasbin. Em 2020 a artista começou a criar seu trabalho autoral ao lado do DJ Lucasbin. Em 2021 a dupla lançou o disco CONTRAPRANTO, um livro aberto com poesias sensíveis e camadas eletrônicas que une pop, indie e rap.

Para encerrar a noite, o Dj Lucasbin, que é londrinense, mas já rodou por muitos lugares e hoje reside em Curitiba - onde tem seu próprio selo, a RECAPS, que trabalha com estilos como hip hop, grime, indie e eletrônico – embala a noite com um set que passeia pelo dub, blues e rock.

Os ingressos são limitados e estão sendo vendidos a R$20,00 antecipadamente pela plataforma sympla. Na hora o valor será R$25,00. No local será vendido comes & bebes espaciais.

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo:

A live de lançamento do disco foi realizada no Palco Virtual do Itaú Cultural, com direção da cineasta Daniela Thomas. Em novembro de 2021 foi realizado o lançamento presencial no SESC 24 de Maio, cujos ingressos esgotaram em poucos minutos.

Gravado em outubro de 2019 no Estúdio Canoa por Gui Jesus Toledo, o disco reúne 9 faixas autorais inéditas. Um disco que transcende o rock, o underground, a imundície e a delicadeza passando sempre por um filtro mordaz, que vem tanto da produção enérgica quanto de seus integrantes Sophia Chablau (voz/guitarra), Téo Serson (baixo), Theo Ceccato (bateria) e Vicente Tassara (guitarra/teclados). Uma das participações do disco é de Lucinha Turnbull, conhecida por ser a primeira mulher guitarrista do Brasil. Também conta com participação de Fabio Tagliaferri (viola-de-arco), João Barisbe (sax) e Arthur Merlino (contrabaixo). A conexão interestadual entre Ana Frango Elétrico e Sophia Chablau celebra uma nova leva de jovens compositoras, produtoras musicais e musicistas que vêm somando à cena importante. A capa vermelha foi o caminho que a designer Maria Cau Levy elegeu para demonstrar a intensidade do disco e suas resoluções caóticas, além da nítida referência à crueza da poesia e ardor de suas dissonâncias. A foto é de Biel Basile.

O single “Idas e Vindas do Amor”, lançado em 2019, integra a trilha sonora do filme Acqua Movie, dirigido pelo pernambucano Lírio Ferreira (Baile Perfumado) e estrelado por Alessandra Negrini e Antonio Haddad.

Em 2021 lançaram os clipes de Delícia / Luxúria, dirigido por Marina Letizia, e de Fora do Meu Quarto, dirigido por Catharina Bergo.

Site oficial da banda - https://www.sophiachablaueumaenormeperdadetempo.com/