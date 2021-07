Especial em homenagem aos 85 anos da Estação Ferroviária de Ibiporã vai ao ar nesta quinta (15/7), às 20h

Nesta quinta-feira (15/07) se completam 85 anos da inauguração da Estação Ferroviária de Ibiporã, lugar que deu início à cidade, sendo o ponto de partida do povoamento urbano. Para comemorar esta data, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está preparando um especial em homenagem a este espaço histórico da cidade, que vai ao ar nesta quinta (15/7) às 20h, no Facebook e no Youtube da Cultura. Não perca!

Há exatos 85 anos, no dia 15 de julho de 1936, era inaugurada a Estação Ferroviária de Ibiporã, fato histórico que marcava o início da cidade e que foi noticiado nos jornais da época, como o Paraná-Norte, de Londrina, e o semanário Voz do Povo, que era rodado em Ourinhos (SP). Ambos iam acompanhando e divulgando a abertura das novas estações de trem implantadas ao longo da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná, que liga Cambará a Cianorte (PR) e que impulsionou o desenvolvimento do Norte do Paraná.

A primeira estação de Ibiporã, uma casinha simples de madeira, que vemos nas fotografias nos painéis do Museu do Café, marcou o início do povoamento urbano, pois os primeiros 15 quarteirões centrais foram desenhados ao redor dela. Marco histórico da cidade, ela foi o ponto de chegada de boa parte dos pioneiros que vieram para cá com os seus sonhos de iniciar uma vida nova e de formar uma família neste pedaço de terra do Norte do Paraná.

Alguns meses depois da inaugurada a estação, era fundada, também em 1936, a Vila de Ibiporã, que aos poucos foi recebendo mais e mais famílias de todos os cantos do Brasil e de outros países, que vinham principalmente para trabalhar na roça e com o objetivo de formar lavouras de café.

Hoje, Museu Do Café

Não por acaso, o atual prédio da estação ferroviária, de alvenaria, construído em 1952, que foi todo restaurado e reformado em 2012 pela Administração Municipal, em projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, recebeu o nome de Museu do Café, um espaço privilegiado que guarda parte da história da cidade, a memória das famílias e também objetos dos tempos áureos da cafeicultura que impulsionou a nossa região.

Fique ligado então na programação:

Nesta quinta-feira (15/7), às 20h, teremos nos nossos canais no Youtube e no Facebook um bela esquete teatral (FOTOS), encenada por alunos do Curso de Teatro da Secretaria de Cultura, relembrando a chegada das famílias à estação de trem, seguida de uma entrevista com o jornalista Jaime Kaster, sobre a história deste prédio e o início do povoamento de Ibiporã, que se transformou em um livro que será lançado ainda este ano pela Editora da UEL (Eduel).

Acompanhe nos nossos canais:

Facebook: https://www.facebook.com/fundacaoculturaldeibipora

Youtube: https://www.youtube.com/fcibipora/videos

Instagram: https://www.instagram.com/culturaeturismoibipora/