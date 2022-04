Espetáculo “Conexão”, da Cia Tangará, abre a 10ª Conferência Municipal de Cultura

A companhia londrinense Tangará apresenta nesta sexta-feira (29), às 20h, no Teatro Ouro Verde, o espetáculo “Conexão”, uma montagem circense que reúne números acrobáticos, coreografias e belas imagens. A apresentação marca a abertura da 10ª Conferência Municipal de Cultura de Londrina.

“Conexão” tem a duração de 55 minutos e a entrada é franca. Estão sendo oferecidos 700 ingressos, dos quais 280 ficarão disponíveis on-line por meio da plataforma virtual Sympla (https://www.sympla.com.br/espetaculo-conexao__1560431). Outros 280 ingressos poderão ser retirados presencialmente na bilheteria do Ouro Verde até duas horas antes do início da apresentação. E 140 ingressos serão destinados à imprensa e convidados.

O espetáculo estreou no ano passado, porém, os ensaios tiveram início em 2019, enfrentando o desafio de criar em plena pandemia. A montagem precisou ser repensada e reestruturada, já que as relações presenciais ficaram impossibilitadas e os ensaios foram suspensos. Com isso, o grupo passou a refletir sobre as conexões humanas e as conexões que ligam as pessoas, o grupo e o espetáculo. Desses pensamentos surgiu o “Conexão”.

Tangará

A Companhia Tangará trilha uma jornada de 13 anos neste formato, mas sua trajetória remonta de várias gerações no circo. A base do grupo é formada por Carlos Tangará, a esposa Selma Gerolamo Ribeiro, a filha Juliana e o marido Pedro Giovani Queisada. A partir de 2019, a companhia iniciou uma nova jornada em sua sede própria, o Barracão Tangará, situado na Rua Augusto Severo, 544, Bairro Aeroporto.

Conferência

A Conferência Municipal de Cultura é realizada em Londrina a cada dois anos. Em sua primeira edição, em 2001, as reuniões, conversas e debates resultaram na criação do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), que desde então vem sendo o motor que impulsiona a cultura local. Hoje, um dos projetos culturais patrocinados pelo Promic é a Vila Cultural Barracão Tangará. Os eixos da Conferência Municipal de Cultura estão voltados para a ampliação da participação da comunidade cultural. O tema proposto para este ano é “Cultura contra a Desigualdade! Cultura pela Diversidade!”

