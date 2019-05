Espetáculo londrinense “Ao Ponto” será apresentado em Portugal

Primeiro trabalho solo da atriz Aneliza Paiva, o espetáculo “Ao Ponto”, protagonizado pela palhaça Frida, é uma das atrações do Bolina – Festival Internacional de Palhaças, que será realizado no período de 4 a 11 de maio na cidade de Portalegre, na região do Alentejo, em Portugal. O festival está na 3ª edição e recebe palhaças do mundo todo. O espetáculo será apresentado aos portugueses no dia 7, no Teatro do Convento em Portalegre, e no dia 18 de maio, na Casa do Coreto, na capital Lisboa.

“Ao Ponto” estreou em setembro de 2018 em Londrina. No espetáculo, a palhaça Frida está pela primeira vez sozinha no palco e além de entreter a plateia, ela tem que aprender a cozinhar. A tarefa não é nada fácil, mas em meio às trapalhadas Frida mostra que tem outros talentos.

“É muito significativo para mim, depois de 15 anos sendo palhaça, levar um trabalho para tão longe. É ainda mais especial poder estar na programação de um festival com tantas referências importantes em palhaçaria feminina”, comemora a atriz Aneliza Paiva. “Estou feliz e apavorada ao mesmo tempo, mas levando muita coisa bacana na bagagem para mostrar por lá. E muito espaço para trazer de volta cada aprendizado e experiência conquistada.”

Além da apresentação de “Ao Ponto”, a atriz londrinense também vai ministrar dois workshops: Oficina de Comunicação e Auto Cuidado Através da Palhaça, no dia 11; e Oficina Jogo, Objeto e Cena para o grupo Clowns Visitadores, no dia 14. Aneliza Paiva também vai participar de um evento comunitário na Casa do Coreto, em Lisboa, no dia 17.

“Frida que Segue, como estou chamando o projeto, é patrocinado pelo Promic, na linha de intercâmbio, e prevê apresentações e atividades fora da cidade de Londrina. Neste caso, serão seis cidades, três em Portugal (Portalegre, Porto e Lisboa) e três no Brasil (Macapá, Uberlândia e Camboriú). As demais viagens ocorrem até o final do ano, também para apresentações em festivais de palhaças.”

Blog

Para quem quiser acompanhar o dia a dia da palhaça Frida em Portugal, a atriz criou um blog: https://palhacafrida.com.br/ , um diário de viagem com informações de bastidores e curiosidades do festival. A atriz também pode ser seguida pelo instagram: @palhacafrida.