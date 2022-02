Espetáculo londrinense é selecionado para o Prêmio do Humor

“Ritalino e o Quinteto Incompleto”, de Tiago Marques, foi um dos três projetos contemplado no edital de Fábio Porchat

Criado pelo humorista Fábio Porchat, o Prêmio do Humor já tem os espetáculos teatrais selecionados para este ano. A comissão julgadora, composta por artistas, críticos e personalidades ligadas ao teatro e ao mundo cultural brasileiro, escolheu os três projetos que vão receber o patrocínio de R$ 80 mil cada para montar e apresentar as peças ao público em 2022.

São eles: “Mazorca na Bandalha”, de Bruce de Araújo; “Esperando Beltrano”, de Álvaro Assad; e “Ritalino e o Quinteto Incompleto”, do ator e produtor de Londrina, Tiago Marques. O edital foi lançado em 2021 e as regras têm base na criatividade e na inclusão. Os espetáculos devem ser inéditos, de comédia, com temática livre, e o elenco e a produção com, no mínimo, 50% de pessoas pretas.

O prêmio é aguardado anualmente pelos profissionais da classe artística e significa uma injeção de ânimo na aguardada retomada da cultura. “Esse prêmio, criado pelo Fábio Porchat, permite aprofundar a pesquisa e criar um espetáculo com tudo que foi idealizado na concepção do projeto. O projeto tem objetivos muito bonitos e com esse aporte acreditamos que estamos muito mais próximos de atingi-los”, comemora o ator e produtor Tiago Marques.

Cênico musical

“Ritalino e o Quinteto Incompleto” é um espetáculo cênico-musical que vai reunir o ator Tiago Marques, o Palhaço Ritalino, com outros artistas convidados. A montagem vai estrear no segundo semestre deste ano e terá como mote a afinidade da palhaçaria com a música, através de pesquisas pautadas na relação dessas duas linguagens artísticas. O roteiro será elaborado no decorrer da etapa de pré-produção, juntamente com as composições musicais.

O orientador da pesquisa musical será o músico e compositor Tonho Costa. As composições terão uma grande variedade em ritmos como o xote, o foxtrote, samba, rock, entre outros. A direção artística ficará sob a responsabilidade de Adriane Gomes, que desenvolve trabalhos em diferentes campos do fazer artístico com Tiago Marques.

“"Ritalino e o Quinteto Incompleto'' será um espetáculo de palhaço disfarçado de show musical, com canções autorais compostas sob a ótica do palhaço, esse ser torto que imprime graça e poesia ao compartilhar sua visão do mundo. Em breve tem palhaço com banda no palco e talvez até na rádia!”

Prêmio do Humor

Criado em 2017, o Prêmio do Humor é uma iniciativa do ator, humorista e empresário Fábio Porchat, que financia todo o projeto sem parceiros ou patrocínio. O prêmio é destinado aos melhores artistas e espetáculos teatrais de humor. A ideia de Porchat é fomentar o humor e o teatro. Em 2022, o edital selecionou três peças de humor para receber um patrocínio de R$ 80 mil, cada.

