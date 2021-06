Espetáculo teatral online celebra o Dia Internacional do Orgulho Gay

Companhia de Teatro AMMA comemora a data com a estreia da divertida peça “Reencontro”, inspirada em programas e apresentadoras de TV

A recém-criada Companhia de Teatro AMMA, de Londrina, estreia hoje, segunda-feira (28), às 20h, no formato virtual, o espetáculo “Reencontro”, que reúne uma série de esquetes cômicas e temática gay. Protagonizado pelas personagens Xandra e Andreia, interpretadas pelos atores Adalberto Pereira e André Demarchi, “Reencontro” será apresentado por meio da plataforma Zoom e os ingressos - com preços a partir de R$ 20,00 - estão à venda através do link: http://bit.ly/teatroReencontro.

O espetáculo foi planejado para estrear no dia 28 de junho, quando é comemorado no mundo todo o Dia Internacional do Orgulho Gay LGBTQIA+. Para celebrar a data com muita alegria, Xandra e Andreia convidam a todxs para esse reencontro que está recheado de atrações divertidas.

Depois de muitos anos longe dos palcos e das telas, Xandra e Andreia prometem muitas gargalhadas nesse Reencontro. O tempo passou e agora as amigas correm atrás para interagir com o novo mundo virtual e fazer o que mais gostam: compartilhar com o público a alegria de viver. Inspirado em programas de TV e suas apresentadoras, o espetáculo traz quadros com dicas de artesanato e reaproveitamento de resíduos, entrevista surpresa, cartas das telespectadoras, dicas para os signos do zodíaco, encenação de romance shakespeariano e muito mais.

As personagens foram criadas em 2009, através do grupo de comédia “Os Toscos”, projeto da FUNCART, e estão presentes no repertório dos atores até hoje.

Contexto gay

A Companhia de Teatro AMMA surgiu do desejo de pesquisar a temática gay pelo viés da comédia. Em 2018, os atores decidiram trabalhar de forma independente e pesquisar mais intensamente a relação criada ao longo dos anos. Essa experiência artística e cibernética foi a maneira que os atores encontraram para continuar acreditando e tendo esperança na arte. É também um convite para as pessoas se conectarem através do riso e se permitam a crer, novamente, que tudo pode mudar, ainda que por um curto espaço de tempo.

Local: Transmissão via plataforma Zoom

Ingressos: http://bit.ly/teatroReencontro

Classificação: 14 anos

