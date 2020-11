Estreia do novo espetáculo ONLINE do Palhaço Ritalino: O Astrolábia

É filmado e não é filme, é ao vivo e não é live, é palhaço e não é circo!

O que é? É o nosso web-espetáculo: O Astrolábia!

Com Direção de Adriane Gomes e atuação de Tiago Marques, o Palhaço Ritalino, este trabalho dialoga com o agora, com nossas limitações mas também com novas potências!

O Palhaço Ritalino, ou melhor, Ritalin Bikanka Shantala, fechou-se em casa durante a pandemia e, isolado do mundo físico-afetuoso, dedicou-se aos estudos de si, dos astros, das estrelas e do bom humor. Desvendou seus dons místicos, arriscou-se a prever o futuro, e o destino se pronunciou por meio de uma mensagem trazida pelos ventos. Movido por esse sinal, descobriu seu lado místico, sua capacidade esotérica e montou sua tenda online para consultas, risos, magias, mistérios, truques e muitas palhaçadas.

“O Astrolábia” é um experimento artístico, uma tentativa de mantermos o exercício da criatividade ativo e com os recursos que dispomos em casa. Se uma das características da arte da palhaçaria é tornar possível o impossível, com esse desejo exploramos o jogo com as palavras, com as crenças e com os objetos, de um modo artesanal, um grande desafio para este ano desafiador. Não é uma reinvenção ou uma invenção, mas o desejo de manter a esperança na arte, nas relações e crer que tudo pode mudar, nem que seja por um pequeno instante.

Serão apenas 7 (SETE) apresentações - 30/10, 31/10, 01/11, 02/11, 06/11, 07/11 e 08/11. Sempre às 20h (horário de Brasília)

A venda de ingressos é pelo Sympla e a apresentação acontecerão via plataforma Zoom. Os ingressos são limitados!

Compre aqui!

Classificação indicativa: Livre.

Nossa constelação:

Criação e atuação: Tiago Marques

Direção: Adriane Gomes

Host, técnica e efeitos: Carol Vaccari

Luz: Altair de Souza (Borracha)

Figurinos e adereços: Vanessa Yamamoto

Fotografia: Lafaiete do Vale

Design: Luana Soares

Sonoplastia e cenários: Tiago Marques