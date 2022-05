Estréia em Londrina, dia 20, o espetáculo "As Três Marias"

O espetáculo estréia na próxima sexta-feira, 20 de maio e circula em curta temporada. “As Três Marias” veio com a proposta de realizar a montagem de um espetáculo teatral cuja potência expressiva centra-se no aspecto feminino do trabalho de atriz em relação a outras três mulheres de sua própria família, a saber sua mãe e duas de suas tias. Por vários ângulos, estas mulheres estão presentes no corpo da atriz, pela via da memória, pela via da genética e pelo encorajamento que a vida que essas mulheres levaram e levam proporciona, como exemplo de resistência e fuga; drama e comédia; felicidade e tragédia - que os fatos de suas vidas trazem e inspiram.

Através da construção de um dossiê poético sobre essas mulheres a Cia do Terno de Dança-Teatro investigou em fotos, documentos, reportagens de época e relatos íntimos, momentos de enfrentamento e de superação, situações de vitórias e perdas – tudo isto foi resgatado e transformado em dramaturgia e em encenação.

“As Três Marias”

Existe um alinhamento de três estrelas que formam o centro da Constelação de

Órion...

O espetáculo As Três Marias aborda a vida de três Mulheres da família da atriz em cena. São mulheres comuns, que enfrentaram uma trajetória comum, com adversidades comuns. O que as torna especiais, para além do laço afetivo?

Trata-se de uma experiência única, do mergulho de uma atriz na sua autobiografia, na sua lembrança e na sua gênese: qual a força que carrega a mulher comum em seu corpo e que passa de geração a geração? Porque estas mulheres são heroínas em seu tempo e lugar? Como e quem foram seus homens e suas mulheres? Suas solidões? Seus medos? Como e quando reuniram sua coragem? Fundamentalmente: como estas mulheres estão na atriz, no sangue que corre em suas veias?

A criação deste espetáculo tem patrocínio do PROMIC - Programa Municipal de Incentivo à Cultura e é a segunda montagem do grupo.

Produção: Arlekino

Realização: Cia do Terno de Dança-teatro

Apoio: Vila Triolé Cultural, Usina Cultural e Casa de Cultura UEL - Divisão de Artes Cênicas

Cia do Terno de Dança-Teatro

A “Cia do Terno de Dança-Teatro” nasce de um encontro de artistas e pesquisadores.

A atriz-criadora Ana Karina Barbieri é bacharela em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina. Durante a graduação se aproximou do Prof. Dr. Aguinaldo Moreira de Souza, e integrou os grupos Cia L2 e Companhia do-Santo, ambas com trabalhos dirigidos pelo professor. João Mosso e Carol Vaccari, também bacharéis em artes cênicas, são contemporâneos de curso e seu encontro teve desdobramentos em diversos trabalhos a partir daí.

O grupo se reuniu nessa configuração, em princípio, para trabalhar na criação e apresentações do espetáculo “Na Gaveta de Baixo”, em 2019. Da continuidade do trabalho, encontros, viagens, este primeiro projeto culminou na formação de um coletivo. Um diretor que é bailarino, ator, professor; uma atriz que é produtora; uma atriz que é iluminadora e também produz; um ator, que também ilumina e dirige, mas que aqui é sonoplasta, ou ator-sonoplasta...ou, ainda, um direator que toca vídeos.

De trocas e diálogos as linguagens confluem. De teatro, dança, mídias, memórias, lembranças, ternura e risco existe o grupo. Em 2022, a Cia do Terno estreia seu segundo espetáculo, “As Três Marias” e resgata a performance “Instruções para chorar”, que Aguinaldo de Souza apresenta há mais de uma década.