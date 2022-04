Estreia hoje no Youtube, o filme “Contos e Causos” – Vol. 1, parte das comemorações dos 75 anos de Ibiporã

Nesta sexta (29/04), às 20h, tem sessão flashback – cinema em família – com a estréia dos filmes “Contos e Causos – História Viva de Ibiporã”, no canal da Secretaria de Cultura e Turismo no Youtube. Vamos relembrar bons momentos do 1º filme (Vol 1), lançado em 2011 no Cine Teatro Padre Zanelli e que agora ficará disponível nas plataformas digitais. Não perca!

Ative o lembrete para assistir: https://youtu.be/QseAHLjb49A

Neste ano em que Ibiporã comemora 75 Anos – seu Jubileu de Diamante , trazemos um presente às famílias e um mergulho na história. Uma história de luta, esperança, rica em detalhes e com muitos contos e causos que ficaram marcados na memória...

A partir deste mês, a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, irá comemorar a nossa história com o lançamento em nosso canal no Youtube, dos filmes do projeto “Contos e Causos – História Viva de Ibiporã”, que foram lançados entre 2011 e 2016. No total, serão oito episódios, um por mês, até o mês de novembro.

O Projeto

O “Contos e Causos”, projeto de recuperação da memória de Ibiporã idealizado pelo então secretário de Cultura e Turismo, Júlio Dutra, e desenvolvido pela equipe do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI), teve o objetivo de registrar em vídeo as histórias de nossos arquivos vivos e exibi-las posteriormente em sessões de cinema.

O projeto foi desenvolvido entre 2011 e 2016 e captou mais de 160 entrevistas com vários homens e mulheres que ajudaram a construir a nossa história. Todo esse rico material está protegido e aquivado no Acervo do MHAI

Mas essas entrevistas com os nossos “arquivos vivos” continuaram e este ano deverá ser lançado um novo 'Contos e Causos', edição especial, com novos entrevistados.

Pioneiros neste filme

E nesta sexta (29/04), às 20h, será o primeiro filme da série, o Vol. 1 (41min. de duração), gravado em 2011, que traz os seguintes atores da nossa história:

Antônio Modesto Neto (Tota), Aparecida Scolari Rampazzo, Aristides Zanoni, Cezira Bertucci Baza, Getúlio Frederico, João Rodrigues Bento, José Apolinário Ferreira, José Bonfim Ledo, José Laurindo Petri, Lázaro Morais Pinto, Lúcia Grana Frederico, Luciano Baza, Maria José de Paula Ferreira, Maria Moya, Maria Izabel Rodrigues da Silva, Orlando Ferreira, Padre Giancarlo Vechiatto, Paulo Bressan, Pedro Tonon, Sebastião Lourenço da Silva e Walter Santana.

