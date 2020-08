Estúdio de Maringá traz diversão para crianças surdas e ouvintes no Setembro Azul

Estúdio sediado em Maringá, transmite gratuitamente desenhos animados educativos em Libras durante o Setembro Azul para divertir as crianças.

O estúdio Pavy traz muita diversão e inclusão para as crianças surdas e ouvintes nesse mês de Setembro, ao todo são três episódios de desenhos totalmente inclusivos, com Libras para que as crianças surdas possam acompanhar, vídeos educativos ensinando todos os dias uma palavra diferentes na língua brasileira de sinais (Libras) e também será feita a distribuição de jogos da memória em Português e em Libras para as crianças.

Setembro é uma data muito importante para a comunidade surda, pois é comemorado o Setembro Azul, mês da visibilidade dos deficientes auditivos, e também, no dia 26 desse mês é celebrada a inauguração da primeira escola para Surdos no Brasil.

"Nesse momento de pandemia, onde devemos ficar em casa, percebi que os professores estão necessitados de materiais para apoiar suas aulas. E o nosso objetivo é levar educação, entretenimento, inclusão e representatividade à toda a população. Com esses lançamentos esperamos dar um apoio aos pais e professores" diz Paulo Henrique Rodrigues, diretor do estúdio e morador de Maringá.

Começamos o Setembro Azul com Min e as mãozinhas, o primeiro desenho animado em Libras, animação que ganhou um recorde por ser a primeira animação inteiramente na língua de sinais.

O desenho, voltado para crianças de 0 a 6 anos tem como protagonista a Min, uma garota negra, surda, muito simpática e sorridente, que se diverte com seus amigos em muitas aventuras e ensina ao público a Língua brasileira de sinais.

A cada episódio a animação ensina até cinco sinais novos, e vão reforçando os sinais ensinados em episódios anteriores, com isso a criança pode aprender e ir construindo seu vocabulário.

Min e as mãozinhas já tem 3 episódios disponíveis e mais dois episódios serão lançados em comemoração a esse mês tão importante para a comunidade Surda, o primeiro dia 01 de setembro e o segundo dia 26 de Setembro. Acompanhe na página do Youtube, acesse em www.mineasmaozinhas.com.br

Em seguida temos o lançamento de uma animação inédita, os Vegemais, desenho inteiramente bilingue, com narração em Português e intérprete de Libras em todo o episódio.

Voltado para crianças de 0 a 4 anos, os Vegemais são uma turminha de vegetais onde cada um representa um animal. A Couvelha, uma couve-flor muito simpática que também é uma ovelha, o Pepigaio, um pepino que também é um papagaio, e a Ratanete, uma rata rabanete.

Os Vegemais segue uma narrativa educativa, ensinando no primeiro episódio que não se deve pegar as coisas sem pedir permissão e mostrando os alimentos de uma forma lúdica, para que as crianças se sintam incentivadas a ter uma alimentação mais saudável.

Lançamento dia 26 de setembro no Youtube, acesse em www.osvegemais.com.br

Enquanto esperam cada episódio, o estúdio vai publicar 30 vídeos com diferentes sinais para que os pequenos possam acompanhar a Min e aprender mais palavras em Libras.

Os professores vão ter ainda mais apoio para suas aulas, com a distribuição de jogos da memória em Libras e português para crianças do Brasil todo. Os professores vão receber esse material para ensinar online para seus alunos e incentivar os estudos em casa.

Serão feitas distribuições no Paraná (Curitiba, Maringá e Londrina), Rio Grande do sul (Pelotas, São Leopoldo) e em São Paulo.

