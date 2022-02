Evento “A Umbanda na Terra do Café” é adiado

Uma das debatedoras do evento testou positivo para a Covid-19, por isso a ação precisou ser transferida; nova data será divulgada em breve

Conforme comunicado emitido pelos organizadores do projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância”, o evento de lançamento da iniciativa, marcado para acontecer na noite hoje (2), no Museu Histórico de Londrina, será transferido. A medida é necessária porque uma das debatedoras do evento, a estudante de medicina na Universidade Estadual de Londrina (UEL), Kattelyn Monte Paiva, testou positivo para a Covid-19.

De acordo com coordenadora geral do projeto, a produtora cultural Christine Vianna, em breve será divulgada nova data. O projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância” é uma realização da Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA), que firmou parceria com o Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades (LERR), da UEL. A iniciativa possui patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

O primeiro encontro do projeto, com data a ser remarcada, vai trazer ao público uma introdução ao contexto do novo projeto, como forma de estimular a reflexão sobre a umbanda. Os participantes poderão conhecer mais a respeito da religião fundamentada em vibrações de matrizes africana e indígena, com incorporações de elementos católicos e até mesmo kardecistas.

Ao todo, serão realizados 15 debates e palestras em terreiros, escolas de capoeira e no Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. O projeto direciona-se também ao público jovem e alunos do Ensino Médio. Para isso, serão selecionadas, através de editais, cinco escolas, cada uma localizada numa região de Londrina.

