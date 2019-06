Expo Japão 2019 celebra tradição, valores e cultura oriental

Festa promovida pela ACEL vai durar cinco dias e contará com atrações para toda família

A Expo Japão, maior evento da cultura japonesa do estado do Paraná, será hoje, dia 19, e segue domingo (23 de junho), nas dependências da ACEL, Associação Cultural e Esportiva de Londrina, reunindo arte, cultura, gastronomia, esportes, exposição de produtos, debates técnicos e outras atrações. É uma grande festa voltada para a divulgação da tradição, costumes e hábitos orientais e todos os anos atrai milhares de pessoas. Em 2018, recebeu mais de 25 mil visitantes, consolidando-se como um sucesso cultural de Londrina.

Esse ano, a Expo Japão vai ressaltar algumas características específicas da parte turística e cultural do Japão. Entre os destaques está a exposição voltada para a Sakura (período em que as flores de cerejeira desabrocham), com um painel na área cultural explicando a floração e a diversidade das plantas - beleza que já fez muitos turistas atravessarem o oceano para conhecerem pessoalmente. Outro destaque será a Nova Era Imperial Reiwa, que teve início no Japão no dia 1º de maio de 2019, quando o príncipe herdeiro Naruhito assumiu o lugar do pai, Akihito, como novo imperador. Autoridades do Consulado Geral do Japão, de Curitiba, já confirmaram a presença no evento.

Diversas atrações

Instalada em uma área de mais de 5 mil m², a Expo Japão contará com atrações tradicionais e contemporâneas, como a Cerimônia do Chá, Taikô (tambores japoneses), Bon-Odori (dança tradicional), Yosakoi Soran (dança contemporânea), Ikebana (arranjos florais), Bonsais (árvores em miniatura), Artes Marciais e Matsuri Dance, entre outros. O espaço Mundo Nerd, sucesso entre os jovens, estará presente novamente na festa apresentando as tendências da cultura contemporânea japonesa. Lá será possível encontrar Cosplay (personagens da cultura pop japonesa), jogos eletrônicos, como o Swordplay, exposição de objetos, palestras etc.

Gastronomia oriental

Os visitantes vão poder contar com uma infraestrutura completa com 1.600 vagas de estacionamento, mais de 50 estandes comerciais, e a tradicional Praça de Alimentação, com 10 restaurantes servindo o melhor da gastronomia japonesa e capacidade para atender 2 mil pessoas. Além disso, haverá também food trucks, cafeteria e doceria.

Vitrine agrícola

A Expo Agrícola, que mostra a diversidade da produção da zona rural de Londrina e região e a Fazendinha Noudyou, de produtos orgânicos, também são destaques na Expo Japão. Cerca de 70 produtores participam do evento, com 3 mil itens, e um júri vai escolher e selecionar os melhores produtos, levando em conta a beleza, tamanho e ineditismo. No último dia da festa, os produtos serão vendidos aos visitantes a preço acessível.

Já na Fazendinha Noudyou (Nou = agrícola; dyou = local), que será montada num espaço de 300 m², o visitante poderá conhecer o resultado dos produtos cultivados naturalmente, sem agrotóxicos, além de participar de palestras e poder tirar dúvidas com atendentes, técnicos e profissionais da área.

Agroinovatec

Os eventos técnicos e as novidades do setor tecnológico para a agricultura estão no 8º Agroinovatec, simpósio que será realizado em parceria com o Iapar, Emater, universidades, Sindicato Rural de Londrina e Cooperativa Integrada. Esse ano, o tema central está relacionado à importância das pesquisas agrícolas regionais, incluindo temas como mudança climática, pesquisa em genética, agricultura digital, manejo de praga e outros.

Concurso de redação

Esse ano, o tema do concurso de redação, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, será "Amigo" (Tomodachi). O objetivo é que os estudantes desenvolvam temas sobre empatia, respeito, tolerância e senso de coletividade, muito presente no Japão e na comunidade nipo-brasileira. Participam do concurso alunos do quarto e quinto ano do Ensino Fundamental. A seleção das 20 melhores redações é feita pelas escolas e pela Secretaria de Educação, e a Comissão Organizadora da Expo Japão seleciona e premia 10. Os prêmios são um kit surpresa e a divulgação dos trabalhos em painéis na Feira e eletronicamente, via rede social.

Reison Kuroda

A programação artística é um dos grandes atrativos do evento e conta esse ano com o show do instrumentista japonês Reison Kuroda, que vai se apresentar tocando o Shakuhashi - instrumento de sopro oriental, parecido com a flauta doce, que consta de um bocal, corpo de bambu e cinco orifícios.

Oficinas

O Encontro da Terceira Idade e a Tarde Cultural, voltada aos jovens, também serão realizadas em 2019. Nos dois eventos, os integrantes se revezam em grupos para participar de oficinas de cultura japonesa como Taikô, Origami, Vestimenta, Gincanas e Ginástica, entre outras. Cerca de 400 crianças das escolas públicas participam das atividades.

Voluntários

Promovida pela Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), a Expo Japão conta com o trabalho e a dedicação de um grupo de voluntários que trabalha sem medir esforços. Cerca de 200 pessoas - entre homens, mulheres, jovens, crianças e idosos - se dedicam o ano inteiro ao evento, para que tudo funcione da melhor maneira possível nos cinco dias de festa.