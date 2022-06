Expo Japão faz lançamento no Calçadão neste sábado (11)

Neste sábado, dia 11 de junho, a partir das 10h no Calçadão (próximo ao Banco do Brasil), a organização da Expo Japão faz o lançamento da edição 2022, de um dos eventos da comunidade japonesa mais aguardados da cidade. A Expo Japão faz parte do calendário municipal e será realizado de 15 a 19 de junho na sede campestre da ACEL, localizado na Estrada do Limoeiro.

O evento de lançamento contará com a presença de grupos de Bon-Odori e do grupo RKMD - Tambores de Okinawa.

A Expo Japão é um evento que reúne arte, cultura, gastronomia, esportes, exposição de produtos, debates técnicos e outras atrações. É uma grande festa voltada para a divulgação da tradição, costumes e hábitos orientais e todos os anos atrai milhares de pessoas. Em 2019, teve público recorde com 35 mil visitantes, consolidando-se como um sucesso cultural de Londrina.

Nos cinco dias de festa, os visitantes vão poder contar com uma infraestrutura completa com 1.600 vagas de estacionamento, mais de 50 estandes comerciais, e a tradicional Praça de Alimentação, com oito restaurantes servindo o melhor da gastronomia japonesa e capacidade para atender 2 mil pessoas.

