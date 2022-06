Expo Japão volta a ter edição presencial em Londrina nos dias 15 a 19 de junho

Prefeito Marcelo Belinati recebeu organizadores do evento e foi convidado a participar da Expo Japão 2022; evento acontece na Acel e a programação completa pode ser conferida no no site expojapao.com.br

Em encontro realizado ontem (6), o prefeito Marcelo Belinati recebeu em seu gabinete os organizadores da Expo Japão 2022, tradicional evento da comunidade nipo-brasileira, sendo um dos mais importantes e movimentados de Londrina e do Paraná, que terá programação de 15 a 19 de junho, na sede da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (Acel). Na visita, Marcelo ganhou o convite oficial para participar das atividades diretamente das mãos de Luzia Yamashita, presidente da Acel, e de Luciano Matsumoto, o coordenador-geral do evento.

O vereador Eduardo Tominaga, atuante na articulação e divulgação da exposição, tendo já feito parte de sua coordenação, também participou junto com sua assessoria, e o chefe de gabinete da Prefeitura, Moacir Sgarioni foi outro a compor a reunião.

O prefeito agradeceu o convite e a presença dos representantes da Expo Japão, que conta com apoio da Prefeitura, voltando a ser realizada após dois anos sem edições, por conta da pandemia de Covid-19. Ele enfatizou que a festa já é uma marca forte da cidade e referência nacional na valorização da cultura japonesa, mobilizando milhares de pessoas em torno de uma ampla programação cultural, educacional, social e de entretenimento.

“Estaremos lá na Expo Japão 2022, prestigiando mais uma vez este importante evento, uma grande festa popular que movimenta Londrina e oportuniza a todo o público se aproximar e conhecer melhor a cultura oriental, parte importante da nossa cidade. Muitas pessoas estão aguardando este retorno e, certamente, será novamente um sucesso. Contem conosco para aquilo que pudermos fazer para dar suporte e somar com essa iniciativa”, destacou Marcelo Belinati.

Segundo a presidente da Acel, Luzia Yamashita, a expectativa para a edição de 2022, que integra a 59ª Exposição Agrícola da Acel e a IX Agroinovatec, é das maiores. “Mais uma vez, esperamos milhares de pessoas circulando pela Expo Japão, que, em sua última edição, antes da pandemia, passou de 30 mil participantes ao todo. Queremos pelo menos repetir este público e entregar uma festa das mais bonitas para toda a família, com a parte gastronômica, cultural, educacional, além do lado social com crianças de escolas e pessoas idosas, uma agenda bem vasta e completa para todos poderem viver momentos agradáveis e de alegria”, comentou.

Yamashita ainda frisou que Londrina tem uma influência muito forte da cultura japonesa em sua construção e desenvolvimento. “Esse fator histórico também é um chamariz da festa, sendo que as pessoas estão familiarizadas com a cultura japonesa e gostam de saber mais a respeito. Como representante da Acel, que, mais que um clube social, é uma instituição que sempre ajudou a difundir e a valorizar a cultura, o esporte e a comunidade nipo-brasileira como um todo, fico feliz em poder convidar o prefeito a participar do evento”, acrescentou.

Já o coordenador-geral da Expo Japão, Luciano Matsumoto, lembrou que o evento, em 2022, celebra os 114 anos da imigração japonesa no Brasil e o bicentenário da independência brasileira, completados neste ano. “A Expo Japão tem cerca de 10 anos, neste atual formato, e teremos muitos elementos da cultura nikkei na agenda de atrações, valorizando nossas raízes. A programação inicia no dia 15 de junho, com o evento de abertura oficial no dia 16. Alguns dos destaques de 2022 são as vestimentas, danças e músicas tradicionais, exposições, apresentações esportivas e culturais, escrita, calendário e ideogramas japoneses, culinária, workshops, tardes de passeios e eventos para alunos da rede municipal e público idosos, entre tantas outras ações. Todos estão convidados a celebrar e comparecer para desfrutar dessa ampla programação”, disse.

O vereador Eduardo Tominaga reiterou a relevância da feira para os londrinenses, reforçando a evolução do evento ao longo dos anos. “Esperamos que as pessoas visitem e divulguem a feira, um evento já tradicional para a região e que está retornando após dois anos. Os organizadores estão muito motivados e o público também aguarda ansiosamente. Desde 2012, quando fui coordenador da Expo Japão, a feira sempre foi trabalhada no sentido de ser um dos grandes eventos de Londrina. A festa foi se estruturando, ganhando mais repercussão e adesão, melhorando sua modelagem e comunicação para trazer mais pessoas e reforçar a valorização da cultura nipo-brasileira, sendo motivo de grande orgulho para todos os envolvidos e frequentadores”, salientou.

Toda a programação, agenda de atrações e informações gerais a respeito da edição 2022 da Expo Japão estão reunidas no site do evento – expojapao.com.br – e nas redes sociais via Facebook e Instagram.

Sobre a Expo Japão

Trata-se da maior celebração da cultura japonesa do Paraná, conforme a organização do evento, reunindo arte, cultura, gastronomia, esportes, exposição agrícola, debates técnicos e outras atrações. É uma grande festa que promove a tradição, costumes e hábitos orientais, atraindo sempre milhares de pessoas a cada edição.

A programação toda ocorre na sede da Acel, que fica na Estrada Major Archiles Pimpão, 2.300, na Estrada do Limoeiro. As atividades são distribuídas em uma área ampla de mais de 5 mil m², reunindo palcos, estandes, corredores, praça gastronômica com restaurantes e food trucks, estacionamento e diversos outros setores, além da Expo Agrícola, que está em sua 59ª edição, reunindo produtos orgânicos e sustentáveis feitos por trabalhadores locais.

NCPML