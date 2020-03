ExpoLondrina é suspensa devido ao coronavírus

A Sociedade Rural do Paraná, considerando as recomendações das autoridades competentes e também em conformidade com os decretos municipal e estadual que orientam a suspensão de eventos que provocam aglomerações, devido ao avanço do Coronavírus, comunica a suspensão da ExpoLondrina 2020.

A entidade lamenta profundamente o que vem ocorrendo no país e no mundo e a suspensão de um evento tradicional, que move a economia de uma região; que leva aos pequenos, médios e grandes produtores novos conhecimentos e reciclagem por meio de cursos, palestras, encontros, etc.; que proporciona lazer para toda a família por 11 dias; que, enfim, muda o astral de Londrina todo mês de abril.

Mas a entidade entende que o momento é de muita atenção e responsabilidade.

Agora, toda a equipe irá trabalhar na desconstrução de um evento que vem sendo construído há um ano e que comemoraria os 60 anos da ExpoLondrina, uma data muito especial para todos nós.

A SRP informa que todos que compraram ingressos antecipados terão o dinheiro devolvido. Essa logística está sendo desenhada e em breve será anunciada.

Agradecemos aos parceiros, patrocinadores, criadores, expositores e ao público em geral pela compreensão. Todas as questões práticas serão resolvidas no devido tempo.

A ExpoLondrina seria realizada de 9 a 19 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina (PR).

