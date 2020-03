Exposição 6x3 reúne 50 desenhos e mostra mulheres de vários continentes

A Exposição "6x3" reúne 50 desenhos que têm objetivo de apresentar a mulher em várias representações culturais. O material está em exposição no saguão do piso superior da Biblioteca Central (BC), da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e pode ser visitada até sexta-feira (13).

As obras são da professora Eloiza Torres, do Departamento de Geociências do Centro de Ciências Exatas (CCE), e das formandas em Geografia Camila Nagy e Rafaela Naiwerthe, que colaram grau na semana passada. "O número 6 representa os continentes", explica a professora Eloiza Torres. Os desenhos foram produzidos entre os meses de janeiro e março.

Conforme a professora, foram elaboradas três séries de desenhos em formato A4 em sua maioria com lápis de cor. A primeira série "Mulheres nas cavernas" apresenta alguns tipos físicos de mulheres de vários países que mostram a ancestralidade. A segunda série "Geográfica a sua maneira: Todas importam" ressalta a importância de cada mulher e o seu papel numa sociedade crítica. A terceira, "Mulheres e Flores", traz a delicadeza de cada mulher, sem apagar a sua força.