Exposição de arte celebra os 63 anos da PUCPR

Centro Cultural da instituição reuniu obras de professores da Universidade; visitação estará aberta até o dia 17 de junho

No mês em que completa 63 anos, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) reuniu mais de 20 obras de professores da instituição em exposição que será inaugurada ontem (17), no Centro Cultural da Universidade, localizado no câmpus de Curitiba. A exposição ficará aberta até o dia 17 de junho, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, e entrada gratuita. É possível agendar visitas para o período noturno e aos sábados de manhã.

O evento integra as homenagens ao aniversário da Universidade, que completou 63 anos em 14 de março. Além disso, a exposição busca fortalecer as artes plásticas, valorizar a cultura paranaense e apresentar aos estudantes e comunidade em geral os artistas que passaram pela instituição.

“Não existe universidade sem cultura, daí a importância dessa exposição. Nosso objetivo é incentivar os estudantes que têm talento para as artes plásticas e homenagear os pintores, desenhistas e escultores que passaram pela PUCPR, além de apresentá-los a um público que talvez não os conhecesse”, comenta Fernando Antonio Fontoura Bini, professor da PUCPR e responsável pela curadoria do evento.

Artistas em exposição

Estarão expostas no Centro Cultural da PUCPR 23 obras, de sete artistas. Confira os nomes:

Abrão Assad: arquiteto, escultor e desenhista, foi professor da PUCPR entre 1976 e 1980 e participou da modernização do sistema de transporte coletivo da capital paranaense.

Estela Sandrini: a pintora é referência no campo da arte e gestão cultural. Com bagagem estrangeira, a artista lecionou na PUCPR entre os anos de 1978 e 1995, no curso de Desenho Industrial.

Euro Brandão: além de grande nome da engenharia, foi pintor, desenhista e professor. Reitor da PUCPR de 1986 a 1998.

Fernando Calderari: falecido em 2021, foi discípulo de Guido Viaro e um dos nomes mais memoráveis do curso de Design da PUCPR. Integra a exposição com pinturas a óleo e gravuras em metal.

Ingo Moosburger: professor do Curso de Design da PUCPR desde 1978, é pintor e desenhista.

Ivo Vaz: na exposição, estarão expostas peças em cerâmica, grande especialidade do artista. Vaz foi professor da PUCPR de 1986 a 2006.

Lígia Beatriz Borba: com grande parte da vida dedicada à cerâmica, atuou como professora de anatomia aplicada à escultura e lecionou por cinco anos na PUCPR.

Projeto Caminho das Artes

Com o objetivo de incentivar o talento artístico dos estudantes, a PUCPR desenvolveu o site “Caminho das Artes”, no qual é possível conferir todas as obras que estão em exposição permanente na Universidade para, depois, conhecê-las presencialmente. Para saber mais, acesse: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/trilha-cultural/.

