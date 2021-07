Exposição - Pantanal Matogrossense

Um dos sonhos dos amantes da natureza é conhecer um dos paraísos brasileiros que é o Pantanal. Unindo a este sonho nada melhor do que o registro fotográfico presencial das paisagens e das vidas selvagens desse ecossistema, tão conhecido mundialmente.

Com o propósito de serem testemunhas dessa região tão contada em prosas e versos, duas fotógrafas amadoras, sócias do Foto Clube de Londrina se embrenharam com as máquinas e teleobjetivas para obterem imagens de jacarés, iguanas, macacos e as grandes variedades de aves como tuiuiús, garças, gaviões, sabiás, anus, periquitos, araras, tucanos, araçaris, cardeais, sanhaços, etc.

Percorrendo a região próxima à cidade de Poconé, transitando a rodovia Transpantaneira e navegando no rio Cuiabá, foi possível captar tantas imagens inimagináveis que sensibilizaria à qualquer cidadão com o mínimo de sensibilidade.

Os olhos vermelhos dos jacarés refletidas pelas potentes lanternas nas noites pantaneiras, é algo indescritível.

As histórias contadas pelo pantaneiro Dito Verde é outra parte da beleza da viagem.

Porque será que as árvores pantaneiras parecem um leque aberto? As cores das folhas como as das paletas do arco íris inspirariam os pintores amadores e profissionais.

Para quem nunca foi ao Pantanal, na primeira oportunidade que ocorrer na sua vida, vá conhecer. Vale a pena a viagem.

Vamos conhecer um pouco do nosso Brasil