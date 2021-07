Adalgisa Lopes da Silva, é uma artista natural de Londrina. Iniciou sua carreira ainda na infância quando surpreendeu seus familiares com seus dons artísticos, totalmente autodidata como ela mesma afirma ‘dom recebido de Deus’. Com muita prática e dedicação desenvolveu diversas técnicas e a partir 1994 começou a compartilhá-las em seu próprio Ateliê de artes, ensinando e mentorando seus alunos na descoberta das artes. A partir de 2001 passou a ministrar aulas também na Arte Decor, tradicional escola de artes em Londrina, onde permanece até hoje.

Influênciada fortemente pela sua cidade natal Londrina, suas telas retratam o belo, os diversos lagos e a exuberante natureza com cores harmoniosas interpretadas por sua visão.

Adalgisa utiliza muitas técnicas, desde o hiperralista até ao moderno abstrato. Apaixonada por ensinar, não se limita somente a ter um só estilo, refletindo em um vasto repertório para assim transmitir e compartilhar com os seus alunos estas valiosas experiências artísticas. Ao longo de sua carreira Adalgisa participou de diversas exposições culturais em espaços renomados de Londrina.

A exposição ‘Pequena Londres’, apelido da cidade de Londrina, devido a semelhança com a capital Inglesa é composta de diversas obras retratando momentos atuais de Londrina, algumas obras inspiradas nas lentes do fotografo ‘Wilson Vieira’. As telas retratam a beleza desta cidade jovem porém de crescimento rápido e de muita prosperidade. O contraste da singela natureza de belos lagos com a acelerada urbanidade, com enfoque nos reflexos do céu nas águas resultando em belos pontos de luz, são retratatados nas pinturas hiperrealista.

Além das telas retratando Londrina, expõe outros trabalhos variados e segmentos modernos e abstratos, utilizando outras técnicas de pintura acrílica e óleo sobre tela, em um mix de texturas e relevos através do excesso de tinta ou elementos de modelagem, resultando em um efeito harmonioso.

A exposição "Pequena Londres", da artista plástica Adalgisa Lopes, será realizada no Espaço Cultural CEDDO (Rua Pernambuco, 725 - Londrina, PR, no período de 2 a 31 de agosto. Entrada franca. Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h.