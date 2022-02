Exposição: "Textos & Texturas” no Espaço Cultural Ceddo

No período de 3 a 29 de março, estará no Espaço Cultural Ceddo (Rua Pernambuco, 725 - Londrina, PR - Fone: 3321-4114) a exposição "TEXTOS & TEXTURAS", da artista plástica Elenz Saviani. Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h, com entrada franca.

Elenice Ziroldo Costa Saviani (Jacarezinho, PR, 09/04/61) ou simplesmente Elenz Saviani , londrinense de coração, professora de literatura e língua portuguesa, poeta, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, artista plástica, muralista, calígrafa e desenhista.

A arte sempre fez parte de sua vida; ficou “adormecida” por um tempo, mas nunca entrou no estágio REM! Desde a infância, ElenZ gostou de desenhar e pintar, sempre incentivada pelo pai, matemático e admirador de Escher (1898-1972), porém a vida profissional e doméstica a fez adiar o sonho de se dedicar à pintura e ao desenho. Fez vários cursos de desenho artístico, grafite e realista, aquarela, giz pastel, pintura acrílica e com lápis de cor, de história da Arte.

Durante sua vida profissional (foram 37 anos dedicados ao magistério), nos poucos momentos de descanso,desenhava e estudava a vida e obra dos grandes mestres da pintura e os períodos da História da Arte, entretanto não tinha com quem dividir seu gosto e interesse. Pintava, desenhava e estudava por prazer e fuga e o faz até hoje.

Quando a vida lhe impôs duras provações foi na Arte que encontrou apoio e consolo. Fez cursos e mais cursos de Desenho e Pintura, sempre em acrílica, pois tem alergia à tinta a óleo.

O seu estilo próprio de trabalhar com texturas faz com que sua produção seja diferenciada e criativa. Usa todo tipo de material em suas obras: barbante, areia, sementes, palitos, sagu, casca de lápis, papel... o que sua imaginação e inspiração aprouverem. O acabamento é feito com verniz.

Amante das Literaturas Brasileira e Francesa, enquanto trabalha em uma tela pensa em um poema, uma quadrinha para “explicar” o resultado, para concretizar algo tão abstrato quanto a poesia. Daí surgiu a Exposição: Textos e Texturas.

“Quando começo uma tela não sei o que vai sair! Imagino algo e o resultado é completamente diferente”.

Admirao trabalho de Picasso (1881-1973), Wassily Kandinsky (1866-1944) e Franz Marc (1880-1916), pois vê a arte como expressão dos sentimentos e não meramente uma cópia da realidade. – “Posso me expressar apenas rabiscando formas e linhas; não preciso representar nada que já existe".

Sua Arte Abstrata reúne produções bastante diversas, que vão desde desenhos não figurativos até telas executadas a partir de composições geométricas.A intenção das obras abstratas é evidenciar formas, cores e texturas, revelando elementos não reconhecíveis e estimulando uma leitura de mundo a partir de um tipo de arte não objetiva.

Em 2017, junto com algumas amigas, criou o grupo Mabeljisam (@mabeljisam), unidas pela arte, para estudar a vida e as obras dos grandes mestres.

A exposição Textos e Texturasserá realizadano Espaço Cultural Ceddo, Rua Pernambuco, nº 725, de 03 a 29 de março, de 2ª a 6ª, das 8h às 12h e das 14h às 18h e aos sábados das 8h às 12h. Ao todo estarão expostas 40 obras.