Exposição “Simplesmente Olhares” do Grupo de Arte Mabeljisam no Espaço Cultural Ceddo

“Eu tenho natureza, arte e poesia, e se isso não for suficiente, o que é suficiente?” (Van Gogh)

"Simplesmente Olhares" é a exposição que o grupo Mabeljisam apresenta no Espaço Cultural Ceddo (Rua Pernambuco, 725 - Londrina, PR), no período de 1 a 28 de junho.

O grupo Mabeljisam é formado por sete artistas plásticas: Adalgisa Lopes Da Silva, Ângela Cinda Alves, Cleusa Mara Carvalho, Elenice Ziroldo Costa Saviani, Helena Sayoko Yuhara, Maria Berenice Zarpellon e Neusa Maria De Carvalho.

Mabeljisam, grupo formado em maio de 2017, por amigas unidas pelo amor à arte e o desejo de expressá-la . Tendo por objetivo estudar e compreender os movimentos artísticos e os seus principais expoentes. O nome MABELJISAM é um acróstico em homenagem às fundadoras.

Para as “Mabeljisanas” a arte é tão importante quanto a vida! O que é preciso é sentir! É se deixar livre de pré-conceitos que silenciam os sentimentos. A arte é algo nítido, afinal ela está em todo lugar, faz parte de toda cultura e história. Auxilia a comunicação, o convívio, o crescimento humano e social. Ela é extremamente importante no desenvolvimento pessoal e de todo um povo, ela dá a todos uma nova visão de mundo, de sociedade e expande a criatividade.“A arte existe para que a realidade não nos destrua.”(Friedrich Nietzsche)

Os membros atuais são:

ADALGISA LOPES DA SILVA,(assina: Adalgisa Lopes),natural de Londrina, PR. Iniciou sua carreira ainda na infância, desenvolvendo técnicas variadas e a partir de 1994 começa a compartilhá-las em seu próprio ateliê, guiando seus alunos na descoberta do mundo pictórico. Apaixonada por ensinar, não se limita a um estilo. Utiliza muitas técnicas, desde o hiper-realismo até ao abstrato. Ao longo de sua carreira participou de diversas exposições.

ÂNGELA CINDA ALVES,natural de Londrina, PR. Graduada em Educação Artística pela FEART. Cursa Desenho e Pintura a óleo e em tecido. Aprecia artesanato e pratica dança do ventre.

CLEUZA MARA CARVALHO, (assina: Mara Carvalho) - natural de Arapongas, PR. Bacharel em desenho, com ênfase em Computação gráfica e licenciada em Artes, pela UNOPAR, com especialização em pintura e desenho artístico. Com atuação na área educacional, voltada sempre para as artes, destacando-se as técnicas de pintura a óleo e acrílica e sobre tela, desenho artístico, pastel, e aquarela, calígrafa, artista de Hand Lettering , Bullet Journal. “Que nada me tire o poder de criar. É só o que peço. O resto eu agradeço larga e profundamente.”(Marla de Queiroz)

ELENICE ZIROLDO COSTA SAVIANI (Jacarezinho, PR) ou simplesmente ELENZ SAVIANI , londrinense de coração, professora de literatura e língua portuguesa, poeta, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, artista plástica, muralista, calígrafa e desenhista. Fez vários cursos de desenho artístico, grafite e realista, aquarela, giz pastel, pintura acrílica e com lápis de cor, de história da Arte.Quando a vida lhe impôs duras provações foi na Arte que encontrou apoio e consolo.“Quando começo uma tela não sei o que vai sair! Imagino algo e o resultado é completamente diferente”.

HELENA SAYOKO YUHARA, natural de Assaí, PR, contadora, gerente financeira e professora de inglês. Sempre gostou de arte, desenho e pintura, mas um trauma bloqueava seu talento. Em 2017, ao reencontrar a artista e amiga Mara Carvalho, resolveu cursar pintura e o resultado foi a sua primeira tela: “A Avenida Paulista” , a partir daí decide cursar desenho e estudar História da Arte, ingressando no grupo Mabeljisam.

MARIA BERENICE ZARPELLON, natural de Irati, PR. Pedagoga e pós-graduada em Sociologia e História. Cursou pintura a óleo e acrílica por vários anos. Produziu várias telas com motivos florais e naturezas-mortas. Admira vários estilos artísticos e tudo que reporta ao belo e à leveza. “A lei suprema da arte é a representação do belo.” (Leonardo da Vinci).

NEUSA MARIA DE CARVALHO (Neusa Bruno) natural de Arapongas, PR. Professora aposentada tem na arte seu hobby. Fez vários cursos de pintura a óleo em Foz do Iguaçu, Umuarama, Londrina e São Paulo. Professora de patchwork. Pintora de porcelana e artesã.

A Exposição "Simplesmente Olhares" será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h. A entrada é franca.

Yone Kotinda/Asimp