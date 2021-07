Fabiano de Abreu lança novo livro com ensinamentos sobre comportamento humanos e possíveis soluções para preserva a saúde mental para distribuição gratuita

Para o PhD, neurocientista, biólogoe escritor, a leitura amplia o poder escolha das pessoas para que tomem as melhores decisões

“Nas profundezas da razão, a pandemia da saúde mental” traz artigos relacionados aos sentimento e emoções que afloraram ou nasceram em um cenário pandêmico. De autoria do PhD, neurocientista, neuropsicólogo e biólogo Fabiano de Abreu, o livro é o sexto que integra o projeto “Conhecimento para todos”, desenvolvido durante a pandemia e que tem por objetivo levar aos leitores ensinamentos sobre comportamento humanos e possíveis soluções para preserva a saúde mental em tempos tão difíceis e de um longo distanciamento social.

De acordo como o autor, todos nós estamos vivendo um descontrole coletivo, que funciona como um looping no cérebro, e coloca as pessoas em situações de variações emocionais e a ansiedade está entre elas. A ansiedade funciona como pendência, seja para resolver problemas ou buscar conquistas, destaca Fabiano de Abreu. Ele pontua que “quando esse sentimento surge de forma desordenada, causa disfunção em neurotransmissores que são nossos mensageiros da vida, que controlam nosso estado de ser, assim como nossas necessidades biológicas”.

Preocupado com a ansiedade acentuada e constante, Fabiano de Abreu argumenta que a leitura está relacionada à neuroplasticidade e ao conteúdo com o conhecimento. “Sempre digo que quanto mais conhecimento a pessoa adquire, mais opções de escolha terão para melhores decisões”.

Para chegar a um número elevado de pessoas e incentivar a leitura, o autor decidiu distribuir o livro gratuitamente. Os interessados no conteúdo podem fazer download eno Google Play para visualização gratuita pelo ISBN:9786599231513. “Minha intenção com os conteúdos é contribuir para melhorar a saúde pública”, observa.

Fabiano de Abreu Rodrigues é um escritor e cientista luso-brasileiro que tem diversas formações como jornalista, neurocientista, neuropsicólogo, biólogo, historiador, com pós graduações em antropologia, diversas pós relacionadas com neurociências, formação avançada em nutrição clínica, programação em Python, inteligência artificial, entre outras, que soma mais de 50 títulos entre diplomas e certificados, além de doutorado em Ciências da Saúde nas áreas de Neurociências e Psicologia e mestrado em psicanálise.

“Há quem não acredite em tantas formações, já até fui denunciado, o que foi bom, pois fiz mais amizade nos órgãos ao comprovar as titularidades, é natural, entendo que alguns não acreditem pois percebo a mente humana e a negação relacionada aos transtornos. Tenho um cérebro acelerado e busco nos estudos uma maneira de sentir-me bem e de sanar minha curiosidade, além de aproveitar os testes de QI e o currículo para bolsas e encurtamento de cadeiras.” Conclui o cientista membro das sociedades brasileira e portuguesa de neurociências e da federação européia.

Fabiano de Abreu também é membro da Mensa, associação de pessoas mais inteligentes do mundo com sede na Inglaterra e tem um QI comprovado através de testes de 99 de percentil, com números entre 148 e 180 sendo considerado uma das pessoas mais inteligentes da atualidade. Titulo este que já revelou o incomodar, mas que o tornou um grande estudioso sobre a inteligência chegando a descobrir uma inteligência denominada DWRI.

Este é o décimo primeiro livro do escritor, que tem mais de trinta artigos científicos publicados.

Link para download; http://www.deabreu.pt/livro/nas-profundezas-da-razao

