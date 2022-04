Família Estranha lança Primeiro Álbum

O trio Família Estranha (Suy Correia, Mariana Franco, Lucas Oliveira) lança na próxima sexta (15/04) o álbum homônimo contendo 8 faixas autorais. O álbum foi produzido no estúdio Toqô, situado em Londrina, no centro cultural Espaço Nave e contou com uma campanha de financiamento coletivo, que ofereceu recompensas de diversos artistas independentes, além do CD físico da banda.

Nos arranjos das canções estão presentes diversas participações, dentre elas, todos os integrantes do coletivo Espaço Nave: Bruno Pacheco, Carolinaa Sanches, Gabriel Kruczeveski, João Gabriel Galvão, Lara Moratto, Maria Carolina Thomé, Pedro José Varanese (os próprios integrantes da banda também fazem parte do coletivo), a banda Muñoz (Florianópolis), o steel guitar Paulo Perin (Fernando e Sorocaba), o baterista João Bolognini, o banjoísta Wagner Creoruska (O bardo e o banjo de São Paulo) e o baterista Paulo Moraes (Caburé Canela).

Quem assina a arte gráfica é Carolinaa Sanches, artista visual, cantora e compositora londrinense que também foi a responsável pela identidade visual da campanha de financiamento.

A londrinense Família Estranha nasceu em 2016 da vontade de fazer da rua seu palco principal. Com influências do folclore americano, do bluegrass, old time music, música brasileira e latina, o trio tem formação exclusivamente acústica: Suy Correia na voz, violão e banjo, Mariana Franco no baixo acústico e voz e Lucas Oliveira no violino e banjo. As músicas, passam por diversas nuances, climas e referências estilísticas que podem soar como uma estranheza ousada, mas curiosamente acessível ao público. A narrativa que costura as canções refere-se principalmente a temas ligados à liberdade individual, diversidade social e de identidades, exaltando aqueles considerados estranhos dentro das normas, padrões e regras sociais convencionais.

Instagram: https://www.instagram.com/familiaestranha_/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2ylGMibxVab9eeH9X8wJxv?si=eBxMsKqaR4Cey13XhvAIkg

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjFr0m-Y-zrqBnkRuyTyD8A