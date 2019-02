Feira Viva o Aterro agita o final de semana

Evento é gratuito e reúne atrações artísticas, música ao vivo, gastronomia e atividades para adultos e crianças, no domingo (24)

Neste domingo (24), das 15 às 21 horas, será realizada a segunda edição da Feira Viva o Aterro, com a expectativa de reunir 45 expositores locais, no Aterro do Lago Igapó, na Rua professor Joaquim de Matos Barreto. O evento é gratuito e reúne atrações artísticas, música ao vivo, gastronomia e atividades para adultos e crianças.

A Feira foi criada com o objetivo de promover o empreendedorismo criativo. Assim, foi criado um espaço onde o empreendedor é protagonista, para fazer a economia local e os participantes prosperarem. A iniciativa foi idealizada pela produtora cultural Aline Giesel, que também é artesã no Estúdio Abessa, em parceria com a Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Maringá (Assomar), que já desejava revitalizar o local há mais de 20 anos, por meio de alguma ação cultural.

O trabalho tem apoio da Prefeitura de Londrina, por meio das Secretaria Municipal de Assistência Social, com o Programa Municipal de Economia Solidária, Secretaria Municipal de Cultura, e do vereador Tio Douglas. A primeira edição, realizada no dia 9 de dezembro do ano passado, reuniu cerca de 300 pessoas no Aterro.

Confira programação:

15h – Contação de História – Escola Primeiro Encontro

16h- Aula de Yoga com o Coletivo Ganesha Yoga

17h – Pocket Show com Fernanda Scheel

18h – Show com Trio Brasilidades