Felipe Araújo anuncia live para dia 21 de março

Ação faz parte do ‘FESTIVAL MÚSICA EM CASA” criado pela gravadora do artista

Como medida preventiva, muitos artistas têm remarcado datas de shows e turnês e os substituindo por transmissões ao vivo via internet. Sendo assim, neste sábado, às 20h30, Felipe Araújo faz um show intimista dentro da sua casa com transmissão pela web. A ação faz parte do projeto “FESTIVAL MÚSICA EM CASA”, idealizado pela Universal Music e a GTS, como forma de levar música ao público neste período em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as pessoas fiquem em quarentena para prevenção e combate do novo coronavírus.

O projeto acontecerá de 20 a 29 de março e terá a participação de dezenas de artistas, em sua maioria do casting da companhia fonográfica. Para curtir os shows, basta acessar o link oficial do evento no Instagram https://instagram.com/festivalmusicaemcasa , que vai direcionar para o perfil de cada artista.

Para quem perder alguma apresentação, poderá acessar o IGTV, que manterá as LIVES disponíveis. Fiquem de olho na página oficial do festival, no Instagram: https://instagram.com/festivalmusicaemcasa

“É muito importante estarmos ao lado dos nossos fãs nesse momento tão crucial para todos nós. Graças a Deus, temos a tecnologia que nos ajuda nesta proximidade, mesmo que virtual. Vamos levar as nossas músicas ao público, bater papo e incentivar mais pessoas a buscarem meios de entretenimento sem sair de casa, seguindo as orientações dos órgãos de saúde”, afirma Felipe.

Em tempo: hoje, o cantor lança o ‘clipe” de “Vai trabalhar Virada”, extraído do DVD “Felipe Araújo In Brasília”, gravado em setembro passado.

(Arleyde Caldi)