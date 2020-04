Felipe Araújo lança clipe vertical de “Mentira”

Música com título sugestivo para ganhar , hoje, 1º de abril, as plataformas digitais e em novo formato

Em pleno dia da mentira, data comemorada, hoje, em alguns países ocidentais e da Europa, como forma de espalhar boatos e brincadeiras sobre o tema, Felipe Araújo aposta numa grande verdade: a música "Mentira", que já vem com clipe em novo formato, o vertical. Gravado em Goiânia e sob direção de Bruno Fioravanti, o vídeo foi feito para estrear, a princípio, dentro da nova função da playlist Brasil do Spotify e ficou duas semanas com exclusividade na plataforma. Desde as 11h de hoje, está com nova visibilidade no Youtubez A faixa faz parte do DVD “Felipe Araújo In Brasilia” e figura entre as mais tocadas nas principais rádios do Brasil, somando quase 45 milhões de views no Youtube com a versão extraída do DVD.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5Xcs_-7SrZg

Dando continuidade ao trabalho iniciado com a primeira parte do DVD, lançada no final do ano passado, “Felipe Araújo in Brasília Ao Vivo” traz o cantor mais experiente, apresentando composições próprias e canções de grandes parceiros. Baladas românticas e fusão em gêneros, como pagode e bachata, marcam este novo trabalho, que tem direção de Rafael Vannucci, supervisão de Emmanoel Camargo, direção musical de Blenner Maycon.

Sinônimo de sucesso

Traduzindo em números, o jovem de Goiânia é dono da música mais ouvida de 2019. “Atrasadinha” ultrapassou a marca de meio bilhão de streams, além de ter sido a faixa mais tocada pelas rádios, com mais de um bilhão de reproduções em todo o Brasil. O hit recebeu o título de “Música do Ano” no Prêmio Multishow e no “Melhores do Ano”, do programa Domingão do Faustão, além de ter conquistado o primeiro lugar na lista das 10 mais tocadas no “Caldeirão de Ouro”, do programa Caldeirão do Huck. “Atrasadinha” rendeu ao artista o Certificado de Diamante Triplo.

“Felipe Araújo in Brasília Ao Vivo Vol. 2” é o primeiro lançamento do artista em 2020, depois de uma série de êxitos conquistados nos dois anos passados. Hoje com mais de 1.4 milhões de seguidores no Facebook, 7.4 milhões no Instagram, 4.3 milhões de inscritos no YouTube e mais de 4.1 milhões de ouvintes mensais no Spotify (onde é seguido por 2.4 milhões de fãs), Felipe Araújo segue celebrando plenamente e em todas as partes, no som, nas regiões, nas plataformas e em nome de um Brasil inteiro.

