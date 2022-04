Felipe Araújo une sertanejo e pagode em parceria inédita com Mumuzinho

A canção “Rodadinho” chega nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 07

Felipe Araújo, um dos maiores nomes da música sertaneja da atualidade, está prestes a presentear os fãs com mais uma novidade. Nesta quinta-feira, 07, chega em todas as plataformas digitais a canção “Rodadinho”, via Universal Music, faixa que integra o DVD ‘Clube do Araújo’.

E as surpresas não param por aí: o goiano vai dividir faixa com Mumuzinho, interpretando a história de um rapaz apaixonado, porém, que sofre pela falta de afeto de sua amada, que vive atrás de outros homens.

“Por você ainda sinto amor/ Mas sinto muito / Pra que / Que cê foi pegar todo mundo/ Acabou com nosso futuro”, diz a letra.

O sertanejo, que deixou sempre claro sua paixão pelo pagode, não esconde a emoção no feat com Mumuzinho. “Ele é um grande ídolo pessoal. Além de cantar lindamente, é uma simpatia de pessoa. Quando planejei o ‘Clube do Araújo’ o Mumuzinho foi uma das primeiras participações que me veio à mente. Quando ele aceitou este convite, não contive a felicidade”.

A canção traz ainda um videoclipe inédito gravado ao vivo no Estádio do Mineirão, um dos mais notários cenários do futebol brasileiro, e que os fãs poderão ter acesso a partir de sexta-feira, 08.

“Rodadinho” se une à série de lançamentos de Felipe Araújo do novo projeto, que já soma mais de 31 milhões de execuções e ganhou uma série documental, produzida com exclusividade para o Globoplay.

Entre os principais sucessos do álbum estão “Sábado e Domingo”, parceria com o também cantor de pagode Thiaguinho e “Respeita Minha História”, faixa que reúne alguns dos maiores nomes da música brasileira como Pixote, Turma do Pagode, Dilsinho, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Alexandre Pires, Ferrugem, Mumuzinho e Thiaguinho.