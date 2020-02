Fernanda Vegas lança novo álbum "O Tempo é Agora" em Manaus-AM

A cantora sertaneja Fernanda Vegas divulgou o lançamento do seu novo CD ao vivo "O Tempo é Agora" durante a gravação de um show direto da Arena, em Manaus-AM, nesta semana.

Além do Cd ao vivo, Fernanda Vegas liberou no Youtube seu EP de estreia, que também se chama "O Tempo é Agora". Para continuar promovendo seu novo álbum, a cantora também aproveitou para gravar seu clipe no mesmo show na capital amazonense.