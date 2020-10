Serão apresentados diversos shows de artistas locais em uma programação que segue até o mês de janeiro

O Festival Canto Escondido estreia neste domingo (25), às 15h, com shows de artistas locais. A iniciativa de músicos e produtores londrinenses busca multiplicar a arte que está nascendo na cidade e conectar os artistas desse segmento. A programação segue até janeiro de 2021 e os interessados em participar poderão assistir aos shows por meio do link https://www.youtube.com/channel/UCQNRf1YyutgU0lCC1zwAtGg.

Neste primeiro domingo, a apresentação será no Espaço Nave, com os shows do músico João Nakao e da Família Estranha. Já no dia 29 de novembro se apresentam as bandas Batupé e Matina e, por fim, na edição de janeiro, a Carolina Sanches e a banda De um Filho, de um Cego.

Segundo o coordenador do Festival, Gabriel Souza, o evento busca gerar conteúdo e integração entre os artistas independentes. “Além dos pocket shows que serão realizados faremos um podcast para conversamos sobre essas músicas e esclarecer dúvidas”, explicou.

Souza conta ainda que lançará seu EP autoral na estreia do Festival. “Lançarei um CD reduzido, com três faixas, todas autorais. O álbum chamará “Momento certo”. O show será bem dinâmico, com músicas que passeiam entre o folk, o pop e o blues”, contou.

O Festival de Canto Escondido conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Programação

25 de outubro, 15h

Local: Espaço Nave

Apresentações:

João Nakao

Família Estranha

Souza

29 de Novembro, 15h

Local: Vila Cultural Triolé

Programação:

Batupé

Matina

Souza

24 de Janeiro de 2021, 15h

Local: Usina Cultural

Programação

Carolina Sanches

De um Filho, De um Cego

Souza

NCPML