Festival Causo e Viola abre inscrições festival online para grupos de música caipira

Participantes de todo Brasil podem se inscrever para concorrer a prêmios de até 5 mil reais, além de um cachê para as músicas classificadas e aprovadas pela Comissão de Vídeo

O Festival Causo & Viola abriu inscrições para grupos de música caipira em uma edição totalmente online do festival. A inscrição é gratuita. Artistas interessados podem ler o edital e se inscrever com uma música autoral inédita (música e letra) até às 23h do dia 15 de setembro, pelo site www.causoeviola.com.br.

O grupo deve ser formado obrigatoriamente por dois vocais, uma viola e um violão, ficando a critério dos grupos ou duplas o uso da sanfona, sendo vedado, entretanto, outros instrumentos.

Após as inscrições, as composições passarão pela Comissão de Seleção que selecionará as 20 melhores músicas. Após essa seleção os classificados farão a inscrição dos intérpretes e dos respectivos vídeos concorrentes, os quais serão avaliados pela Comissão de Vídeos. Os vídeos dos aprovados terão direito a um cachê de R$ 1.100,00. As premiações para os cinco melhores classificados, são: 1º lugar recebe R$ 5.000,00, o 2º classificado recebe R$ 2.500,00, o 3º, R$ 1.250,00, o 4º, R$ 800,00 e o 5º recebe R$ 500,00.

Além da parte competitiva, o Festival Causo e Viola manterá a participação de grandes artistas e realizará também oficinas formativas de canto e música caipira em formato virtual.

O Festival tornou-se tradicional após sua edição em Bela Vista do Paraíso em outubro de 2019. Essa edição deveria ocorrer em Ibiporã, em virtude da COVID-19, entretanto, foi adaptada e será realizada no modelo digital/remoto, atendendo a necessidade de distanciamento social e permitindo a participação de grupos de todo o Brasil.

O Festival Causo & Viola conta com o apoio da COPEL e foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná.

Lucas Godoy/Asimp