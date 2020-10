Festival Causo e Viola digital abre inscrições para oficinas gratuitas de Canto e Viola

Participantes de todo Brasil podem se inscrever para as oficinas que irão ocorrer entre os dias 7 a 14 de novembro em formato online

O Festival Causo & Viola abriu inscrições para oficinas que serão realizadas em formato online entre os dias 7 e 14 de novembro de 2020. A oficina de Viola será ministrada pelo maestro Edson Murari da Orquestra Londrinense São Domingo Sávio de Viola Caipira. A oficina de canto será ministrada pela experiente professora de canto Juliana Satiko. A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas. Pessoas interessados podem se inscrever pelo site www.causoeviola.com.br.

As oficinas fazem parte dessa edição totalmente online do festival. Não é exigida uma formação prévia para participar das oficinas. Para a de viola o único pré-requisito é o aluno esteja com seu próprio instrumento durante a oficina.

Oficina de canto observa questões relativas ao aparelho vocal, propõe exercícios de aquecimento, respiração e aprimoramento técnico. Foto: Valéria Felix

Com Juliana Satiko, a oficina de canto abordará questões como a consciência respiratória, noções do aparelho fonador (instrumento do cantor), exercícios técnicos para aquecimento vocal, extensão, agilidade, dicção e aplicação da técnica dentro do estilo caipira.

Com Edson Murari de Lima, a oficina de viola será de introdução e de aprimoramento na vivência com a viola e com a música, por isso além da prática de viola caipira, serão abordadas questões técnicas e dúvidas que os alunos possam ter.

Para se inscrever e garantir sua vaga basta acessar o site do festival, informar seus dados pessoais e escolher um dos horários e dias disponíveis.

Além das oficinas, o festival também prevê competitiva entre grupos autorais de viola caipira e shows ao vivo com grandes artistas que serão transmitidos online entre os dias 12 e 14 de novembro. Entre as atrações confirmadas estão Zé Mulato e Cassiano, uma das duplas caipiras mais tradicionais do Brasil. As talentosas irmãs Barbosa que sempre animam o público e Paulo Freire, o Violeiro reconhecido por onde passa por seus causos e ponteados de viola.

O Festival Causo & Viola conta com o apoio da COPEL e foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná.

Lucas Godoy/Asimp