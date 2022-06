Festival Causo e Viola tem show de Zé Mulato e Cassiano e Viola quebrada

Festival itinerante apresenta ainda 15 duplas finalistas e muitos causos em formato digital

A 4ª edição do Festival Causo e Viola apresenta hoje e amanhã, dias 7 e 8 de junho, as 15 duplas finalistas de sua mostra competitiva, causos e grandes shows. A programação será apresentada no You Tube e Facebook do evento. Os cinco primeiros colocados recebem prêmios em dinheiro.

Hoje, dia 07, às 19h, a abertura do evento é uma Contação de Causo com Zé Bocca, seguida da Apresentação de 8 dos 15 Finalistas do Festival (as gravações serão apresentadas ao vivo em ordem alfabética) e a noite é finalizada com show da Viola Quebrada.

Na quarta-feira, dia 08, também às 19h, quem abre a noite contando um causo é Vinícius Mazzon, de Curitiba. Na sequência vem a apresentação das outras 7 duplas finalistas e show com Zé Mulato e Cassiano. No encerramento da noite, premiação das 5 duplas vencedoras.

As 5 duplas vencedoras recebem prêmios de R$ 5.000,00 (1º lugar), R$ 2.500,00 (2º lugar), r$ 1.250,00 (3º lugar), r$ 800,00 e o quinta colocado, r$ 500,00.

A comissão julgadora da mostra competitiva tem o pesquisador Cléber Toffoli à frente e a comissão organizadora conta com o proponente do projeto, Silas Rayel, além dos produtores Gustavo Aranha, Claudia Silva e Marcelo Ricieri Pinhatari.

O evento, de âmbito nacional, é um projeto aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura do Paraná e conta com o apoio da COPEL.

Listagem das 15 duplas classificadas por ordem alfabética

1. Amor de Pai

Autor: José Batista dos Santos

Intérpretes: Kallebe e Maurício (Botucatu / SP)

2. Carro de Boi

Autor: Alexandre Augusto Fernandes Saad

Intérpretes: Guti e Léo (Uberaba/MG)

3. Chumbo Grosso

Autor: Paulo de Sousa

Intérpretes: Andressa e Paulo Sousa (Elói Mendes / MG)

4. Córgo do Meio

Autor: Thobias Jacó

Intérpretes: Duo Aduar

(Prados / MG)

5. Curva de Estrada

Autores: Gilmar França e David França

Intérpretes: Davi e Gilmar (Andradas / MG)

6. Encantos do Meu Sertão

Autor: Daniel Batista Mafra

Intérpretes: Wesley e Tiago (Poços de Caldas / MG)

7. Mãe dos Caipiras

Autores: Rosangela Contato e Jhonatan Guilherme

Intérpretes: Jessy e Jhonatan Guilherme (Londrina / PR)

8. Minha Herança

Autores: Rafael Cardoso e José Zanini

Intérpretes: Aniela Rovani e Rafael Cardoso (Atibaia / SP)

9. Minha Paz no Sertão

Autor: Jose Herlique de Araujo

Intérpretes: Araujo e Nego (Alto Paraíso / PR)

10. Minha Viola

Autores: Flávio Ramos e Flávio Eduardo Ramos

Intérpretes: Flávio e Maicon (Taquara / RS)

11. Sertanejo Raiz

Autores: Francisco Fernandes dos Santos e Adair João Palombo

Intérpretes: Denny Silva e Soberano (Pinhais / PR)

12. Só no meu Mato grosso

Autor: Marlon Adriano Camargo

Intérpretes: Gustavo Henrico de Oliveira - Marlon Adriano Camargo - Adriano Camargo

(Tangará da Serra/MT)

13. Tanta Coisa

Autor: Edson D'aísa

Intérpretes: Edson D'aísa e Matheus Pezzotta (São Roque / SP)

14. Velha Cadeira

Autor: Luiz Carlos da Silva Lima

Intérpretes: Bruno Takashy e Felipe Resende (Pardinho / SP)

15. Velho Casca Grossa

Autores: Gustavo Douglas Lourenço Santomauro, Augusto César Lourenço Santomauro e Carlos Edson

Intérpretes: Augusto César e Gustavo (São Manuel / SP)

Claudia Silva/Asimp