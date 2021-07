Festival Céu Aberto de Música e Pensamento acontece neste fim de semana

Evento será transmitido pela internet, reunindo 11 atrações musicais e oito palestras com temas variados

Neste sábado (10) e domingo (11) será realizada a primeira edição do Festival Céu Aberto de Música e pensamento. Ele reunirá 11 atrações musicais e oito palestras com temas variados e será transmitido pela internet, ao vivo, por meio do YouTube. Nos dois dias de programação, as atividades começam às 10h e seguem até as 19h, sem interrupções. O evento tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Para acompanhar a programação basta acessar o link https://www.youtube.com/channel/UCEV-3v9koj1YnNqrorRV01Q. A intenção é que o público deixe o canal do YouTube conectado durante o final de semana ou, se não for possível, que escolha as atrações de maior interesse.

A idealizadora do Festival, Isabela Cunha, explicou que, neste momento de sobrecarga, decorrente da pandemia da Covid-19, a intenção é as pessoas façam do Festival uma companhia. Segundo ela, foi construída uma programação artística e informativa para que as pessoas possam se conectar e ir escutando ao longo dos dois dias. Além de poder acompanhar a programação completa, o público também pode selecionar as suas atrações favoritas, por meio da grade de horário, e assistir cada atração que lhe interessar.

A programação conta com atrações de Londrina, do Brasil e até do Reino Unido. Segundo Isabela Cunha, o destaque é a possibilidade de visitar culturas tradicionais, como os saberes indígenas, a cultura nagô, o samba, as taças tibetanas, e a produção contemporânea, como o vibrafone do Marcello Casagrande, os duos e solos de improvisação, o rap.

Programação:

Sábado – 10 de julho

10h15: Abertura: Cortejo com a Folia de Reis

10h55: Conversa: “Trabalho, tempo e cansaço social: há espaço para o não fazer?” – José Mauro Garboza Jr.

12h: Performance “Queria Nascer Flor”, com Rogério Francisco Costa

12h30: Paulo Hartmann (SP) – apresentação musical

13h15: “Desterritorialização da Performance ou a áurea beleza do chumbo” – Valério Fiel da Costa:

14h30: Carolina Sanches – apresentação musical

15h15: “Saberes tradicionais indígenas na resistência à pandemia – o que podemos aprender com os povos originários para poder seguir a diante?” – Alexandro Nhandewa

16h30: Marcello Casagrande – apresentação Musical

17h30: “Quem é cria não é criado: tecnologia e criatividade nos beats de funk” – GG Albuquerque (PE)

18h30: Equilíbrio Sonoro – apresentação musical

Domingo – 11 de Julho

10h15: Kintala – taças tibetanas – apresentação musical

11h05: “Comunicação da Ciência na era das fakenews” – André Azevedo da Fonseca

12h20: Duo Barsa e Briggy – UK-BR – Apresentação musical

12h55: “O Gueto como paradigma biopolítico das cidades modernas” – Marcos Nalli

14h20: Xirê-Orins: O fazer Musical, poético e corporal como herança nagô no Brasil – Apresentação musical

15h20: Os Saberes do Samba – Juliana Barbosa

16h15: Silvia Borba – apresentação Musical

17h30: “Pandemia e subjetividade: uma conversa sobre escolhas” – Vivian Salton

19h: Encerramento: Rúbia Divino – Apresentação musical

Para mais detalhes da programação, o público pode acessar https://www.instagram.com/festivalceuaberto/

