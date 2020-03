Festival Cultural 18m cancelado

O Comitê Geral Ampliado e o Coletivo de Sindicatos de Londrina comunicam o CANCELAMENTO do Festival Cultural 18M, que ocorreria no dia 18/03, próxima quarta, a partir das 16h, no Zerão. O festival fazia parte das atividades do Dia Nacional de Lutas em defesa das liberdades democráticas, empregos, direitos e serviços públicos.

Ao contrário do que foi feito por outros segmentos políticos, que, no último domingo, colocaram em risco a saúde muitas pessoas, valorizamos a vida e o conhecimento científico. Por isso, manteremos o Dia nacional de Lutas, mas não faremos ações que gerem aglomeração. A decisão visa não estimular a propagação do Coronavírus, pois, segundo os especialistas, quanto mais retardarmos a propagação do vírus melhores serão as condições para que os serviços públicos de saúde possam atender as pessoas, especialmente as que precisam de complexo atendimento hospitalar.

Cabe ressaltar que o trabalho de combate à pandemia do Coronavírus seria muito melhor se os governos do Paraná e do Brasil não agissem para sucatear os serviços públicos em geral e os de saúde em particular. O corte de verbas, a não reposição de quadros, o achatamento salarial, a reforma trabalhista e da previdência, entre outras ações, estão levando ao desmantelamento de serviços essenciais de atendimento à população. São os trabalhadores da saúde/SUS que estão e estarão na linha de frente do atendimento, correndo risco para garantir a qualidade de vida da população. Temos que ajudá-los e defendê-los.

Elsa Caldeira/Asimp