O Festival de Canto Escondido está com inscrições abertas para seleção de artistas que irá compor a programação de sua primeira edição. As inscrições vão até o dia 11 e todas as atividades serão feitas de forma remota. Os interessados em participar deverão responder um questionário que está disponível via link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUdXZvqju6UeP3t1Z-fBcxCIPJIxU1Wj6FROU_pdwsgouGeQ/viewform.

O projeto tem como um dos seus objetivos selecionar músicos londrinenses para se apresentarem em um festival on-line. Ao todo, serão três finais de semana de atividades compostas por 9 shows em um calendário que irá até janeiro. A primeira apresentação acontecerá no dia 25 de outubro.

Além das apresentações será gerado um conteúdo de áudio e vídeo sobre cada grupo ou artista selecionado. A ideia é gravar uma espécie de clipe da música em destaque do autor ou grupo, e um podcast sobre o processo de composição das músicas e também sobre o trabalho da banda como um todo. Os conteúdos serão disponibilizados em todas as plataformas digitais.

Segundo o coordenador do Festival, Gabriel Souza, a ideia inicial do projeto era realizar shows escondidos pela cidade, mas devido às atuais situações a proposta teve que se modificar. “Por conta da pandemia que estamos passando, os locais das apresentações serão revelados, já a banda que irá realizar as atividades continuará sendo uma surpresa”, explicou.

Souza conta ainda que o projeto busca trazer uma circulação maior da cultura no município, através das apresentações em vilas culturais distintas. “O canto é algo que fica escondido, queremos trazê-lo mais perto do público. Dar visibilidade às vilas culturais que tanto apoiam essa demanda também faz parte do nosso objetivo” contou.

O projeto musical Canto Escondido conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

