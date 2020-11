Festival de Música de Londrina abre inscrições para diversos cursos

Serão disponibilizadas 33 capacitações na área de música, com temas variados e voltadas a diferentes públicos-alvo

O Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) vai abrir inscrições para a sua grade pedagógica a partir de segunda-feira (13). Serão oferecidos diversos cursos, todos realizados em dezembro. As inscrições vão até 30 de novembro e devem ser feitas pelo site www.fiml.art.br.

O FIML oferece isenção da taxa de inscrição e descontos para diversas categorias, que podem ser conferidas no website do evento. No mesmo endereço, também constam a ficha de inscrição, a documentação exigida e os valores cobrados, assim como a programação dos cursos e informações sobre os professores.

Ao todo, serão disponibilizados 33 cursos, voltados a diferentes públicos-alvo, como educadores musicais, músicos e professores da educação infantil, do ensino fundamental, médio e universitário, entre outras categorias. As capacitações incluem temas como: As músicas indígenas nas escolas; Educação musical, tecnologias e pandemia; Percepção Musical, nível 1 e 2; Ensinando Leitura Musicalmente; Música e Literatura na Sala de Aula.

A 40ª edição do Festival Internacional de Música será realizada entre os dias 6 e 12 de dezembro. Este ano, o evento será completamente virtual, devido à pandemia do novo Coronavírus, e oferecerá cursos, oficinas, master classes e lives, capitaneados por uma equipe de professores que são referências em suas áreas.

O Festival Internacional de Música de Londrina tem a direção artística do pianista Marco Antonio de Almeida e direção pedagógica de Magali Kleber. A Associação de Amigos do FIML é presidida por Marcelo Camargo. O evento é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná; Secretaria Municipal da Cultura – Prefeitura do Município de Londrina, com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic); Casa de Cultura – Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Associação de Amigos do FIML. Também possui apoio cultural da Associação Médica de Londrina.

