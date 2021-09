Festival de Música Revele Seu Talento, da PUCPR, chega à 19ª edição

Evento terá formato 100% digital e conta com Mônica Salmaso como artista convidada

Tradicional festival de música da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), o Revele Seu Talento chega à sua 19ª edição em 2021. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a fim de respeitar a necessidade de distanciamento social, o evento será realizado em formato 100% digital, com apresentações abertas ao público em geral, nos dias 1° e 2 de setembro.

Um dos festivais universitários de música mais consolidados do Brasil, o Revele Seu Talento foi idealizado com o objetivo de incentivar a criatividade e a musicalidade da comunidade da PUCPR. São três categorias abertas a estudantes da Universidade – Interpretação Vocal, Interpretação Instrumental e Composição Autoral –, uma a ex-estudantes – Alumni – e outra a colaboradores.

“O Revele Seu Talento é uma das principais ações artísticas da PUCPR. Nessas quase duas décadas de festival, colecionamos muitas histórias e momentos marcantes. Cada evento é único, uma experiência musical singular. Temos certeza de que a edição deste ano será inesquecível também”, afirma o diretor de Cultura e Esporte da Universidade, André Turbay.

Todos os finalistas de 2021 estão gravando vídeos com a Orquestra Experimental da PUCPR, grupo formado por estudantes e músicos profissionais. As gravações e edição do material estão sendo feitas pelo Estúdio Trilhas Urbanas, em Curitiba (PR). Os vídeos serão exibidos em primeira mão na final do evento, no dia 2 de setembro, quando serão avaliados por uma banca de artistas convidados, que premiará os vencedores da noite.

Neste ano, chegaram à grande final: Stacy Jansen e Kataryna Fernanda Castro da Silva (Interpretação Vocal); Guilherme Henrique Schneider Inkotte e Gisele Emy Kondo Nakamura (Interpretação Instrumental); Giovanni Aléssio Erthal e Luiz Fernando Montanher (Composição Autoral); Pedro Augusto Silva e Felipe Casimiro de Souza (Alumni); e Greicy Ferreira dos Santos Rano e Marcos Alexandre da Silva Tonasse (Colaboradores). Você pode conhecer melhor os candidatos clicando neste link.

Programação conta com pocket show de Mônica Salmaso

A abertura do XIX Revele Seu Talento está marcada para o dia 1° de setembro, às 20h, com um pocket show da cantora de MPB Mônica Salmaso, que será acompanhada pelo músico Teco Cardoso. Também haverá uma entrevista sobre a carreira e curiosidades da artista. Já a final do Revele Seu Talento ocorre no dia 2 de setembro, a partir das 20h, com transmissão do palco do TUCA, o teatro da PUCPR, e também contará com participação da cantora, que fará parte do júri técnico e se apresentará acompanhada pela Orquestra da Universidade.

Mônica Salmaso nasceu em São Paulo (SP), em 1971, e começou a se interessar por música ainda criança. Sua carreira teve início em 1989, na peça “O Concílio do Amor”, sendo que em 1995 lançou seu primeiro disco, “Afro-Sambas”. Ela participou do álbum “Carioca”, de Chico Buarque, e cantou com Edu Lobo no disco “Tantas Marés”.

A cantora recebeu diversos prêmios e reconhecimentos durante a carreira. Foi indicada ao Prêmio Sharp em 1997, como Artista Revelação na categoria MPB, e foi vencedora do grande Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) em 1999. Em 2012, Mônica foi vencedora do 23° Prêmio da Música Brasileira na categoria de melhor cantora, com seu álbum “Alma Lírica Brasileira”. Na pandemia, Mônica idealizou o projeto “Ôde Casas”.

O XIX Revele Seu Talento será transmitido no canal oficial da PUCPR no Youtube.

https://www.youtube.com/user/canalpucpr

Assim/PUCPR