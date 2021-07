Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Brasil” convida jovens artistas do país inteiro para edição virtual

O Festival que integra uma grande rede latino-americana de teatro convida artistas adolescentes de todo o país para participarem da edição brasileira que em 2021 acontecerá em formato virtual. O projeto promove um novo espaço de encontro para incentivar o teatro jovem do país!

Versão brasileira do festival adolescente “Vamos que Venimos” recebe inscrições para edição virtual

Até o dia 11 de julho de 2021, estão abertas as inscrições para o III Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Brasil” - a versão brasileira do festival criado na Argentina, que visa promover um encontro para o protagonismo jovem por meio do teatro e incentivar o teatro adolescente do país.

O Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Brasil”, que anualmente é realizado na cidade de Santo André (SP), neste ano foi adaptado para o formato virtual em razão da pandemia da COVID-19. Com isso, ampliou seu alcance abrindo a possibilidade de artistas do Brasil inteiro participarem e se integrarem a essa rede de fortalecimento das artes cênicas nacionais e latino-americanas.

Além disso, exclusivamente nesta edição, a comissão organizadora optou por estender a participação às pessoas com idade entre 13 e 20 anos (e não até 19 anos como nas edições anteriores), considerando os processos artísticos que foram interrompidos pela pandemia e só recentemente foram retomados.

Podem participar artistas e grupos teatrais com no mínimo 70% de integrantes com essa faixa etária, completos até o momento da realização do festival, que acontecerá de 16 a 26 de setembro de 2021, vinculados a escolas regulares, oficinas, pequenos cursos ou até provenientes de grupos e processos independentes de teatro jovem.

As inscrições são gratuitas e o formulário está disponível no site do evento: www.vqvbrasil.com e as apresentações poderão ser realizadas em plataformas de streaming, de videoconferências, redes sociais ou outros meios (sujeito às condições técnicas do Festival).

“Esperamos receber trabalhos de artistas jovens das mais diversas naturezas, que explorem possibilidades cênicas dos mais variados formatos: ao vivo, pré-gravado ou híbrido, entendendo a amplitude de formatos possíveis extra-palco”, explica a organização do evento.

Além da modalidade “obra completa”, é possível inscrever trabalhos artísticos que ainda estão em processo. Uma forma encontrada pela organização do festival de valorizar cada etapa da formação artística e da criação como um todo.

“Queremos acolher grupos em diferentes estágios da criação e compartilhar experiências relevantes dos jovens, distanciando-nos da ideia de que o produto final seria o momento criativo mais importante”, comenta a organização.

O III Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil tem como temática central a celebração do centenário do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire. A curadoria de toda a programação será pautada na abordagem das pedagogias democráticas.

Além de espetáculos, haverá oficinas, painéis de intercâmbio e encontros com artistas e pesquisadores, pautados pelo tema desta edição. Como aconteceu em 2019, cujo o tema “Direitos Humanos” deu o teor da programação que refletiu sobre gênero, raça, diversidade, além de encontros com Regina Novaes, que estuda cultura e juventude na luta pelos direitos humanos, o grupo Carcaças de Poéticas Negras, abordando teatro e negritude, e o novíssimo Edgar, artista que une música e performatividade.

“Nos preocupamos em observar as diferentes características que garantam que o Vamos que Venimos seja um espaço de intercâmbio entre adolescentes de distintas realidades socioculturais”, finaliza a equipe responsável pela organização do evento.

Sobre o Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”

O projeto “Vamos que Venimos” surgiu em 2009, em Buenos Aires - Argentina, idealizado pela atriz e arte-educadora Cecília Ruiz com um grupo de alunos adolescentes.

Em 2011 o projeto se estendeu para uma versão nacional na Argentina. Em 2013 o festival iniciou sua trajetória internacional, através de grupos de diversos países da América Latina.

A primeira edição brasileira aconteceu em 2018, viabilizada através da iniciativa de quatro artistas, Amanda Tavares Dias, Lígia Helena, Paulo Gircys e Thaís Póvoa, educadores e produtores independentes do ABC Paulista. Em 2020 o jovem Arthur Hideki Okutani passa a fazer parte da comissão organizadora. As primeiras edições inseriram o Brasil, em especial a cidade de Santo André, nesta rede, articulando a formação artística e social do público jovem de identidade latino-americana. Uma política cultural que, ao longo dos anos, gerou um movimento onde se veem representadas propostas de jovens frente a contextos sociais das mais diversas comunidades.

O festival já estabeleceu parcerias com instituições como a UFABC, SESC, Secretaria de Cultura de Santo André, Escola Livre de Teatro, entre outras. Além de iniciar o projeto pedagógico “Produção Jovem”, para a formação de jovens produtores culturais por meio da prática em diversas áreas da produção do Festival.

Por meio de chamamento público, inscrição em plataforma on-line e seleção pela comissão organizadora, os grupos de teatro jovem contemplados são convidados a integrar a programação, assistir aos espetáculos, participar das oficinas, encontros painéis de intercâmbio ao longo de toda a programação, que é aberta ao público em geral.

As ações fazem parte do projeto contemplado pelo Edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc 60/2021 e tem apoio do SESC Santo André.

Mais informações: www.vqvbrasil.com, www.facebook.com/vamosquevenimosbrasil e www.instagram.com/vqvbrasil

Luciana Gandelini/Asimp