Festival Engatinhando retorna com foco nos cuidadores de crianças mais novas

Evento que foi adiado por causa da pandemia está de volta com atividades presenciais e on-line

O “Engatinhando – Festival de arte desde bebês” começa neste sábado (14), em Londrina, com uma programação que inclui rodas de conversas, exibição de filmes ao ar livre, caminhadas, oficinas, bate-papos, brincadeiras e outras atividades. Esse ano, o tema é “Olhando para quem cuida”, com foco nas pessoas que se dedicam e tomam conta das crianças. A programação do festival vai até o dia 21 de maio.

“A proposta desta edição é olhar para quem está cuidando, para as pessoas que estão com os bebês, olhando, cuidando, falando, acolhendo, nutrindo. O cuidado para com as crianças mais novas requer um esforço físico e metal específico. Para cuidar é necessário que o núcleo familiar esteja bem, que tenha apoio e segurança para poder atender as necessidades básicas desse novo ser”, explica Andréa Pimenta, da organização do evento.

O Festival Engatinhando está comemorando 10 anos. Nos dois últimos anos, o evento teve que ser adiado por conta da pandemia e agora está de volta com atividades presenciais e remotas. “Acredito que todo mundo quer sair da toca, quer trocar, encontrar, passar o bebê de colo em colo, comer junto no piquenique... No entanto, o receio ainda existe. Acredito que o público queira esse contato, mas ainda muito timidamente ou com certa cautela”, pondera Andréa Pimenta.

O Festival Engatinhando tem o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), e integra a Fábrica – Rede Popular de Cultura. As atividades começaram no mês de abril, com três lives sobre a primeira infância, e seguem com uma atenção especial aos cuidadores dos bebês.

“Definimos olhar para esse núcleo que traz as crianças para o Engatinhando: as famílias e as professoras, que tanto foram julgadas nessa pandemia. Como está este corpo docente, que acolhe o bebê que chega à escola, que brinca, que alimenta, troca essa criança. O bebê sente e vive tudo isso que há ao seu redor. Então faz-se necessário olhar, escutar e cuidar de quem está com esse bebê”, reflete Andréa Pimenta.

Caminhada

No sábado (14) de manhã, os participantes do evento vão fazer uma caminhada pelo Vale do Rubi, uma área repleta de árvores, pássaros e trilhas, com o objetivo de ocupar, conhecer e caminhar pelos espaços verdes de Londrina. Depois, o pessoal vai confeccionar móbiles com elementos da natureza e participar da feirinha de mães empreendedoras “Mãe da rua colorida”.

As 16h haverá uma roda de conversa on-line com Ana Carol Thomé (Projeto Ser Criança é Natural) e Carol Padilha (Projeto Carona a Pé), sobre os benefícios de caminhar pela cidade desde bebê. À noite (19h), serão exibidos documentários na Feira da Lua, próxima ao Lar Anália Franco, no bairro Aeroporto.

No domingo (15), às 10h, a programação prevê o Balanço de pano - Vivências com Sling, na Escola de Circo de Londrina (Av. Saul Elkind, 870).

Paideia

Na segunda feira (16), às 19h30, no SESC Cadeião (Rua Sergipe, 52) haverá uma roda de conversa com os pais com o psicanalista e pedagogo Valter Prado. O projeto “Paideia Dialogando Paternidades”, propõe pensar espaços e momentos que promovam a escuta, a troca e a integração entre pais e as muitas paternidades possíveis.

Fala Que Eu Te Escuto Profe

Outro destaque da programação é o “Fala Que Eu Te Escuto Profe”, que será realizado na terça feira (17). Trata-se de um espaço de escuta e fala de professores e professoras, com a participação do Coletivo Papo Corpóreo e da Psicóloga Marcia Sel.

Palhaçaria

O ator, palhaço, mestre e diretor de espetáculos para bebês, José Regino, vai ministrar a oficina “Introdução à palhaçaria para primeira infância”. O workshop será realizado em formato EAD, é destinado a interessados nas artes cênicas com a primeiríssima infância, com ênfase na palhaçaria, e tem a duração de 06 horas divididas em 03 dias. A inscrição pode ser feita através do perfil Instagram @engatinhando_artedesdebebe. As vagas são limitadas.

Brincar Euristico

No sábado (21), às 9h, na Casa da Beca (Rua Cristiano Machado esquina com a Av. Nilson Ribas) será realizado o EURECA - Brincar Heurístico, sob a orientação do pedagogo Valter Prado. É um convite às crianças para brincar livremente, sob os cuidados da equipe.

A programação do Engatinhando termina às 20h com uma live sobre “Direitos maternos - conquistas e caminhos a percorrer”, com Ana Castro, mediada por Marisse Queiroz.