Festival Hangover Carnival atrai fãs de rock em Ibiporã neste fim de semana

O Festival Hangover Carnival Tour 2020 traz à Ibiporã neste domingo (8/3) quatro bandas alternativas de renome no cenário paranaense: Onion Balls, Daileon Kick, Até Quando? e Droogies. Fãs de rock da região toda deverão comparecer para prestigiar os shows na Casa Verde (Rua Primeiro de Maio, 670), a partir das 16 horas. A entrada é gratuita.

A turnê

O Hangover Carnival Tour 2020 é um festival itinerante que reúne bandas do Norte do Paraná para se apresentar em Maringá (28/2), Jandaia do Sul (29/2), Ibiporã (8/3), além de Arapongas, Apucarana, Cambé e Londrina, em datas a serem confirmadas nos meses de março e abril deste ano.

Duo de rock garageiro de Arapongas (PR) formado em 2011 pelos irmãos Dema Pegorer (bateria e vocal) e Fred Pegorer (guitarra e vocal), o Onion Balls mescla influências indie do cenário underground norte-americano e europeu para compor seu repertório, que já conta com um álbum homônimo em sua discografia. O próximo disco está em fase de gravação e conta com a produção de Rodrigo Guedes (Killing Chainsaw e Grenade).

Desde 2002, o trio de punk rock Droogies forja uma sonoridade que se aproxima de outros gêneros, como o heavy metal e o stoner. A banda de Londrina (PR) já se apresentou em diversos festivais pelo Brasil, participou de coletânea internacional e lançou quatro álbuns de estúdio, sendo o mais recente “Power Treta”, lançado no fim de 2019.

O Até Quando? libera discursos e críticas poderosas de Arapongas para o mundo em canções libertárias de punk e hardcore. Flávio Mendonça (vocal), Alisson Aldo (guitarra), Diego (bateria) e Thiago (baixo) têm se apresentado com frequência, inclusive com bandas de renome nacional, como Questions, e lançou recentemente os dois primeiros singles “Grades e Ponteiros” e “Sociedade Labirinto”.

Caçula das quatro atrações da Hangover Carnival Tour, a Daileon Kick é um quarteto de hardcore natural de Rolândia (PR) e formado por Carlos Rodrigues (guitarra), Alan “Lanzow” Rocha Fontoura (baixo), Eder Pozzobon (vocal) e Johnny Marques (bateria). A banda estreou em novembro de 2019 com o single virtual “Torrentes de Ódio” e se prepara para lançar seu primeiro registro ainda em 2020, produzido no Head Room Estúdio.