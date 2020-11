Festival Internacional de Música de Londrina abre inscrições para a grade pedagógica

O Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) abre inscrições para a grade pedagógica no próximo dia 16 de novembro, segunda-feira. As inscrições, que vão até 30 de novembro, devem ser feitas pelo site: www.fiml.art.br

O FIML oferece isenção da taxa de inscrição e desconto para diversas categorias, que podem ser conferidas no site, onde consta a ficha de inscrição, documentação exigida, valores, a grade ofertada e os professores.

A 40ª edição do evento será realizada entre os dias 6 e 12 de dezembro, 100% virtual, ofertando cursos, oficinas, masterclasses e lives, capitaneados por uma equipe de professores referência em suas áreas.

O Festival Internacional de Música de Londrina tem a direção artística do pianista Marco Antonio de Almeida, direção pedagógica de Magali Kleber. Pres. da Assoc. de Amigos do FIML, Marcelo Camargo. É uma realização da Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Estado do Paraná // Secretaria Municipal da Cultura - Prefeitura do Município de Londrina-Promic // Casa de Cultura - Universidade Estadual de Londrina e Associação de Amigos do FIML Patrocínio: Promic. Apoio Cultural: Associação Média de Londrina

Andréa Monclar/Asimp