Programação será on-line e gratuita; melhores filmes serão premiados

A 22ª edição do Festival Kinoarte de Cinema começa no domingo (08), em Londrina, e segue até o dia 15 de novembro com a exibição de longas e curtas-metragens, oficinas, rodada de negócios, debates e a escolha dos melhores filmes. Esse ano, por causa da pandemia do Coronavírus, toda a programação será on-line e poderá ser assistida gratuitamente pela plataforma Innsaei no site do evento kinoarte.org/festival.

“Nesta edição temos a Mostra de Longas, com exibição diária de um filme com lançamento sempre às 18h. O filme fica no ar durante 24h disponível para o público assistir no horário que quiser”, conta Bruno Gehring, organizador do festival. “Após a exibição dos longas haverá debate com os diretores dos filmes às 21h, e em alguns encontros teremos a presença do elenco, distribuidores, etc. com transmissão ao vivo pelo Youtube.”

Além dos longas-metragens, outra atração do Festival Kinoarte é a mostra Competitiva Londrinense de Curtas-metragens, com filmes de até 25 minutos de duração, que disputam o troféu Udihara e prêmios em dinheiro. A competitiva esta dividida em quatro categorias: nacional, paranaense, londrinense e ibero-americana.

A exibição dos curtas será feita nos dias 08, 14 e 15 de novembro, sempre às 12h, e o público terá o prazo de 24h para assistir. “Essas mostras competitivas contam com o voto popular na categoria melhor filme, sendo possível votar através do site www.innsaei.tv”, explica Bruno Gehring.

Durante o festival também serão exibidos dois curtas-metragens: “Cleo – A Rainha Negra das Passarelas”, no domingo (08), e “Pequenos Delitos”, na terça-feira (10). Além do prêmio de Melhor Filme do júri popular, o evento conta com a avaliação do júri oficial, formado por profissionais da área, de todo o país.

Oficinas

O festival terá duas oficinas, on-line e gratuitas, dirigidas ao público ávido por cinema: “Do Teste ao Set – O trabalho e a criação do ator no cinema”, com a atriz e diretora Áurea Maranhão; e a oficina de ”Montagem” com a professora e cineasta Marília Moraes.

Atividades de Mercado

Uma novidade do festival este ano são as Atividades de Mercado, com rodadas de negócios e pitching, que serão realizadas de 9 a 13 de novembro. “As inscrições já foram fechadas e os participantes poderão apresentar projetos para os representantes de distribuidoras e produtoras. Entre os players estarão presentes representantes do Canal Brasil, O2, Globonews, Vitrine, Olhar, entre outros”, informa Bruno Gehring.

Patrocínio

O Festival é uma realização da Kinoarte (Instituto de Cinema de Londrina) e produzido pela Leste BR. O evento tem o patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic, e do Governo Federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura via Fundo Setorial do Audiovisual.