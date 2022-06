Festival Literário De Londrina: Cristiane Sobral e autoras de Londrina fazem leituras on-line nesta quarta (22)

Reverenciada escritora participa do projeto “Contação de História para Adultos”, juntamente com Chris Vianna, Edra Moraes e Franciela Zamariam, às 20 horas

Uma das mais respeitadas escritoras brasileiras da atualidade irá participar do projeto Contação de História para Adultos, com transmissão on-line e gratuita nesta quarta-feira (22), às 20 horas.

Trata-se de Cristiane Sobral, que causou forte impressão – e comoção – durante sua participação na17º edição doFestival Literário de Londrina, o Londrix. Será no canal do YouTube do evento literário: https://www.youtube.com/watch?v=KfWjEoPyZ6w

Além dela, participam também da ação virtual as seguintes autoras de Londrina: Chris Vianna, professora,escritora, atriz e produtora cultura; Edra Moraes, escritora e produtora cultural; e FrancielaZamariam, escritora e professora de Língua Portuguesa na rede estadual de educação.

Escritos autorais. “Nessa edição, que chamamos de “Elas por Elas”, uma escritora lerá o texto da outra, imprimindo suas respectivas intenções e performances. Eu me sinto extremamente honrada em integrar o projeto juntamente com outras três talentosas escritoras”, afirma Chris Vianna, também diretoria do Festival Literário de Londrina.

“Contação de Histórias para Adultos” integra o LONDRIX, cuja programação presencial, em 2022, ocorreu entre 9 e 15 de maio. O Festival Literário de Londrina tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, através do projeto nº 21.116.

Realização: Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA). O Festival Literário de Londrina tem parceria com aUniversidade Estadual de Londrina (UEL), através do Museu Histórico de Londrina e da Atrito Arte Editora. Apoio Cultural: Cultura Inglesa de Londrina.

Sobre o Projeto

O projeto Contação de História para Adultos começou com a leitura para um outro projeto #londrixtodosporumbrasildeleitores, feita por Edra Moraes, em 30 de abril de 2021. A escritora abriu a câmera ao vivo, em sua página no Facebook e leu o conto "Uma galinha", de Clarice Lispector.

Na oportunidade, a poeta e produtora cultural contou um pouco sobre esse conto, que faz parte da memória afetiva. Na sequência, a produtora cultural Chris Vianna integrou o núcleo fixo do projeto, que passou a ter periodicidade semanal e, posteriormente, teve apresentação quinzenal.

Convidados que integraram o Contação de História para adultos: Aurea Palhano, Michelle Fogaça, Nilson Monteiro, Herman Schmitz, Kaio Miotti, Yara Camillo, Denise Gentil, Marcia Batista, Poka Marques, Francine Cruz.Todos têm em comum o gosto pela leitura.

O projeto direciona-se ao público adulto, que é pouco lembrado nas Contações de Histórias. O LONDRIX desenvolveu, durante alguns meses, a atividade na Vila Cultural Cemitério de Automóveis.

Breves biografias das participantes

Chris Viannaé atriz - integrou os grupos Proteu e Cemitério de Automóveis. “Medusa de Rayban”, “Postcards de Atacama”, “É crua a vida!”, “Um Bourbon para Faulkner” são algumas das peças que traz sua assinatura como produtora cultural.

Editora da Atrito Arte, cujo catálogo é composto por 160 títulos publicados. Vocalista da banda “Benditos Energúmenos”, segundo álbum lançadojan/22. Idealizadora e diretora do Festival Literário de Londrina - LONDRIX. Recebeu o Prêmio Nacional “Todos por um Brasil de Leitores” em 2015 e, em 2020, oPrêmio Jornada em reconhecimento à trajetória, na área de literatura.

Cristiane Sobral, carioca radicada em Brasília. Éescritora, atriz e professora de teatro. Bacharel e Licenciada em Interpretação e Mestre em Artes (UnB). Tem 10 livros publicados, o mais recente “Amar antes que amanheça”, contos, ed. Malê, RJ. Dirigiu o grupo de teatro Cabeça Feita,por 17 anos. Publicou em diversas antologias nacionais e internacionais. Já palestrou e ministrou oficinas em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, África do Sul, Colômbia e Equador. Em 2019 palestrou sobre literatura negra em 09 universidades estadunidenses, inclusive Harvard. Nesse mesmo ano, foi jurada do Prêmio Jabuti, categoria de contos. Seu espetáculo mais recente é Esperando Zumbi, que fez temporada no Brasil e Moçambique em 2019 Em 2022 participou como dramaturga formadora do Ciclo de Dramaturgia, CPT-SESC - SP.

Edra Moraesé produtora cultural, idealizadora e curadora da Mostra LONDRIX – Videopoema, entre outros projetos. Escritora, atriz amadora e autodidata no universo das artes. Seu livro de estreia foi “Da Divina, Da Humana e Da Profana” (Atrito Arte/2010), projeto Tríade.

Vencedora da Bolsa Criação Literária 2014/2015 – Ministério da Cultura – com o livro de poesia “Para Ler Enquanto Escolhe Feijão”. Antologia/ Seleção da autora, Curitiba 2021. Disponível para download no seguinte link:https://www.prcultura.pr.gov.br/Pagina/Antologia-Poetica-Selecao-da-autora

Franciela Silva Zamariamé Mestre em Estudos da Linguagem (PPGEL-UEL) e tem uma trajetória sólida com a literatura: na vida pessoal, no ensino e na pesquisa. Sendo haicaísta desde a adolescência e poeta por afeição, enveredou-se pelas Letras e nelas permanece. Atualmente é doutoranda do PPGEL (UEL), membro do Grupo de Pesquisa/CNPQ "Formação e Ensino em Língua Portuguesa" (FELIP-UEL) e professora efetiva na Rede Pública de Educação, há 15 anos. Dentre seus trabalhos, destaca-se o livro "Literatura em jogo: a formação de leitores através do RPG".

