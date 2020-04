Festival Londrix e UEL selecionam textos autorais para Mural Poético

Serão escolhidas 20 poesias de autores londrinenses para exposição virtual; iniciativa também terá palestras ao vivo pelas redes sociais

Como forma de valorizar a produção e cultura da poesia de Londrina, ampliando a divulgação de escritores locais, o Festival Literário Londrix e a Universidade Estadual de Londrina (UEL) estão selecionando 20 poesias para o evento “UEL com Londrix – O Mural Poético”. No contexto da crise desencadeada pelo coronavírus, a iniciativa surge para movimentar o cenário literário da cidade em um período de isolamento social, no qual a cultura também é prejudicada. Os textos selecionados integrarão um mural virtual que será disponibilizado nas plataformas de comunicação do Londrix e da UEL. O evento conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura.

As inscrições vão até o dia 20 de abril e os interessados em participar devem enviar seus materiais para o e-mail comunica@uel.br . Poderão ser enviadas duas poesias por autor. O resultado será publicado no dia 25 de abril. Também é pedido o envio de um breve currículo e uma foto. Mais informações sobre este e outros eventos podem ser conferidas pelo Facebook do Festival Londrix.

Os poemas encaminhados devem ser de autoria própria e inéditos, com tema livre. O formato do texto deve ser em doc. (Word, Open Office, outros), em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento livre, sem exceder o limite de duas folhas no tamanho A4.

Além da seleção de poesias, o “UEL com Londrix – O Mural Poético” também traz palestras virtuais transmitidas ao vivo nas redes sociais. A primeira edição aconteceu ontem, com o professor doutor Osvaldo Silvestre, do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal.

Silvestre é doutor em Teoria da Literatura, tem lecionado disciplinas dessa área e na área de Estudos Artísticos. Na área de Estudos Brasileiros, leciona disciplinas de licenciatura, mestrado e doutoramento. Dirige a licenciatura em Português dada Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é coordenador do Instituto de Estudos Brasileiros e membro do Conselho Científico da sua faculdade.

Sobre o festival

Em 2020, a previsão é que o Festival Londrix seja realizado de 4 a 9 de novembro. Em sua 16ª edição, com o tema Literatura e Educação, o festival quer discutir quais as relações que a literatura estabelece com a educação, por meio de suas diversas ações, como debates, palestras, oficinas, saraus e mostra.

Trata-se de um festival que celebra o universo literário e a formação de leitores, cumprindo a função de interface que conecta escritores, editores e o público na cadeia de produção-circulação do livro e serviços da cultura correlatos. A realização é do grupo Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA), com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).