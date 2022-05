Festival Navalhada nos 11 anos do Barbearia

Navalhada Festival traz shows de Rodrigo Ogi (SP), Relespública (CURITIBA) e nomes locais

Acontece no próximo dia 21/05/2022 o Festival Navalhada, com apresentações do rapper Rodrigo Ogi (SP), da banda Relespública (CURITIBA), do trio Red Mess (Londrina) e o Baile do LP - com a presença da DJ paulistana Pensanuvem, DJ Gustavo Veiga e o Dub pesado do Abrakadan Sounds. O evento acontece no Espaço Elias Ferreira em Londrina e marca a comemoração de 11 anos do Barbearia Londrina. Ingressos podem ser adquiridos pelo portal Ingresso Nacional.

De acordo com o seu organizador, Junior Oliveira, “A festa busca reunir a diversidade musical, cultural e o clima da Quintino num espaço com muito mais estrutura do que temos na rua. O evento contará com vários ambientes com shows, discotecagens, exposição de cartazes e lojas e mais!

O Bar

O Barbearia Bar, situado na Rua Quintino Bocaiúva, 875, ao longo de seus 11 anos já realizou mais de 500 shows que envolveram a participação de mais de 200 bandas autorais (de cidades como Londrina, Curitiba, São Paulo, e até atrações estrangeiras) sempre com apresentações gratuitas.

Embora o Barbearia Bar tenha sido palco para tantas bandas e também onde muitas pessoas puderam usufruir da música e cultura local, o Navalhada Fest - 11 anos de Barbearia será realizado no Espaço Elias Ferreira, par conta da maior capacidade de público. 0 público estimado é de cerca de 500 pessoas e a capacidade total do espac;o e de 1.500 pessoas.

Atrações

Rodrigo Ogi é cronista, pixador e beatmaker, está no rap desde o começo dos anos 2000, quando integrava o grupo ContraFluxo. Ogi se lançou em carreira solo em 2011, com o elogiado Crônicas da Cidade Cinza, considerado pela revista +SOMA o segundo melhor álbum daquele ano.

Quatro anos depois, o rapper volta com Ra!, melhor disco de 2015 para o Noisey e também presente no top 1O de veículos como a Rolling Stone, Risca Faca, Trabalho Sujo, Rap Nacional e ON, do IG.

Pé no Chão (2017), terceiro disco de sua carreira solo com produção de Nave Beatz (Emicida, Karol Conka e Marcelo D2), com quem Ogi já trabalhou em seu último álbum, o aclamado Ra! Além da produção de Nave, o disco contou com participações de Bruno Dupre (Rael), Kiko Dinucci (Metá Metá), Marcela Maita, Emicida, Coruja BC1 e Diomedes Chinaski. 0 CD tern uma abordagem diferente de seus outros trabalhos, mais focado em quest 6es pessoais do que nas ruas da cidade de São Paulo e seus personagens. 0 que nao significa que Ogi se afastou de suas características mais marcantes: a caneta pesada, narrativas surpreendentes, rimas ao mesmo tempo complexas mas fáceis de acompanhar e um amor pelo mundo que as vezes nao cabe no peito.

A Relespublica já está preparando álbum novo, depois de ter lançado o EP Sem Ninguém Ao Lado em 2021. Fabio Elias (guitarra e vocal), Emanuel Moon (bateria) e Ricardo Bastos (baixo) estão juntos há 33 anos e ainda tem lenha para queimar, mostrando o autêntico Rock feito e forjado ao longo da estrada, criado em 1989 em Curitiba. A banda foi formada por fãs do The Who, The Kinks, The Yardbirds, Small Faces e de bandas brasileiras como Ira!. Atualmente a Reles conta com sua formação original e visceral, já se apresentaram no Rock In Rio 2001 e vem apresentando-se em festivais brasileiros como: SuperDemo (RJ), Abril Pro Rock (Recife), GIG Rock (Porto Alegre), Goiânia Noise (GO), entre outros.

Formado em 2013 em Londrina, Brasil, o Red Mess conta com Thiago Franzim (guitarra), Douglas Labigalini (bateria) e Lucas Klepa (baixista e vocalista) em seu line up. Sua criação remonta a infância dos integrantes Thiago e Douglas, que, em 2013, após a entrada de Lucas Klepa, estabeleceu de uma vez por todas o que é agora o Red Mess. A banda explora em seu som possibilidades criativas do rock n' roll, principalmente as vertentes do rock progressivo e stoner rock. Com tres EP's lanc;ados, "Crimson" (2014), "Drowning in Red" (2015), "Phantom Limb" (2022) e um álbum, "Into the Mess" (2017), eles se preparam para lançar seu segundo álbum, "Breathtaker", em 2022.

0 Baile do LP (BLP) é uma festa para os amantes da música, da dança, das artes, da noite e dos encontros! Cultivando a cultura do long play (LP) ou disco de vinil e resgatando as origens e fundamentos do disc jockey (DJ), o BLP promove todo mês seu ritual de música dançante, arte local e celebração entre amigos! Idealizado pelo DJ Gustavo Veiga, o BLP aconteceu pela sua primeira vez em meados de 2015 numa edição produzida em parceria com o Coletivo Na Agulha Discos e o antigo Espaço Sementes.

Os DJs que fazem o Baile do LP no Navalhada Fest - 11 anos de Barbearia

Bar são:

DJ Gustavo Veiga: sempre foi apaixonado por coisas antigas - os brecht 6s, os sebos e os antiquários sempre fizeram parte do seu itinerário de garimpeiro para Londrina, sua cidade natal. Em 2014, fundou uma loja de discos - a Na Agulha Discos. Foi lá, entre bazares e encontros com amigos para ouvir música, que sua carreira de DJ começou. Seu trabalho ganhou destaque por acompanhar e consolidar em Londrina essa tendência que é mundial - o revival dos vinis. Em 2016, idealizou o Baile do LP.

DJ Pensanuvem: Garimpeira-feiticeira, a DJ paulistana discoteca desde 2009 e é criadora, produtora e DJ residente de algumas festas em São Paulo. Atualmente responde pela Macumbia, que surgiu em 2011 e homenageia diversos estilos da música latina; Sounds of Siririca, que realiza com a dj Mari Boaventura e participa dos coletivos CESTA e Domingaz, com as djs De Schuw, Ceci Tunes e Meu Caro Vinho e Uh!Manas, com mais de 100 djs mulheres em linha na twitch.tv! Na seleç;ao em vinil tern psicodelias e malemolentes em cumbias, funks, reggaes e

outras ondas.

Abrakadan Sounds: Projeto idealizado no ano de 2016 pelos seletores Danilo Augusto e Eduardo Abrahão. Com um sistema de som artesanal inspirado na tradição jamaicana, a dupla vem trabalhando por 5 anos para consolidar o norte do Paraná na rota das movimentações da cultura "sound system". A selec;ao sonora e focada na música jamaicana em todas as suas épocas, discos clássicos, raros, obscuros, produc;6es nacionais e dubplates fazem parte do arsenal disparado na discotecagem do Abrakadan

Sounds.

Bruno Leonel/Asimp