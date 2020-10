Festival reúne música, inovação e empreendedorismo em torno da sustentabilidade socioambiental

Evento será realizado de modo totalmente online e gratuito

O Sebrae, juntamente com o Instituto Cidade Limpa e a empresa Briza Promoções, promove nos próximos dia 4 e 5 de novembro, o “Primavera Festival – Música e Inovação Socioambiental”. O evento, totalmente online e gratuito, vai debater sobre temas como: cidade limpa, consumo e descarte, engajamento cívico, medidas educativas, inovação social, criatividade, empreendedorismo e negócios de impacto.

A programação dos dois dias prevê a realização de pitchs e rodadas de negócios, painéis temáticos e shows musicais que buscam promover uma discussão aprofundada sobre o tema da sustentabilidade, compreendendo os mais diversos propósitos que constroem a consciência sustentável, abraçando temáticas como empreendedorismo, cultura e criatividade.

O Espaço Conexão, que funcionará pela manhã, acrescenta ao evento uma zona de colaboração e oportunidade. As salas de Speed Dating darão aos donos de pequenas empresas a chance de apresentarem seus negócios para uma banca de investidores, governo e grandes empresas. Já a sala de Rodada de Negócios promoverá networking, troca de informações e conversação com outras empresas estratégicas, funcionando como uma área de negociação entre compradores e ofertantes. As empresas que quiserem se tornar expositoras no Festival devem acessar o site primaverafestival.com.br e conferir o edital de inscrição já disponível.

Outro ponto muito especial do evento serão as apresentações musicais. Todos os dias acontecerão lives com artistas nacionais e locais, sendo uma forma de integrar a cultura como um elemento propulsor da consciência sustentável. "A ideia multidisciplinar do projeto é justamente movimentar todos os segmentos da sociedade em volta desse debate do novo mundo, do cuidado com o meio ambiente, da educação socioambiental nas escolas, da criatividade nos negócios e ações para construir essa sociedade que queremos e precisamos. Está mais do que na hora", explica Sérgio Fernandes, um dos idealizadores do festival.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site e as redes sociais: @primaverafestival no Instagram; Primavera Festival no YouTube e LinkedIn.

Asimp/Sebrae