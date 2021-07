Filme inédito na TV Aparecida destaca era marcante da história italiana

A Igreja Católica dedica o mês de agosto para as Vocações. Seguindo essa temática religiosa, os filmes que serão exibidos a partir de domingo (01/08), pela TV Aparecida, retratam a vida de alguns santos, como José, pai de Jesus, e Maria Madalena. Alguns longas-metragens também trazem histórias de pessoas que dedicaram sua vida à espiritualidade. As exibições serão no “Cine Família”, aos domingos às 15h, e na “Tela de Sexta”, às sextas-feiras, 21h15.

E nesse pacote especial, a TV Aparecida exibe um filme inédito, na sexta-feira, 13 de agosto, às 21h15: “Madre Cabrini”, cuja narrativa retrata o final do século 19, quando a Itália testemunhou um fenômeno de migração para a América. Dentro desse cenário, a jovem madre Francisca Xavier Cabrini e suas freiras são convocadas para uma missão em Nova Iorque.

Confira a programação completa e as sinopses dos filmes de agosto:

Domingo (01/08), às 15h

“O Evangelho segundo João”

Sexta-feira (06/08), às 21h15

“As Cartas de Madre Teresa”

Domingo (08/08), às 15h

“José, o Pai de Jesus”

Sexta-feira (13/08), às 21h15

“Madre Cabrini” (Inédito)

Domingo (15/08), às 15h

“Maria Madalena”

Sexta-feira (20/08), às 21h15

“Policarpo”

Domingo (22/08), às 15h

“O Milagre de Lourdes”

Sexta-feira (27/08), às 21h15

“O Coração de Jesus”

Domingo (29/08), às 15h

“Tomé”

Sinopses

“O Evangelho Segundo João”

A história deste filme é fiel ao texto da Bíblia Sagrada. Mostra o curso da vida de Jesus durante um período tumultuado da história. Ele retrata as ações, os milagres, as pregações, a vida e os ensinamentos de Cristo. Estrelando Henry Ian Cusick como Jesus e a narração de Cristopher Plummer, além de um elenco com mais de 2.500 pessoas.

Direção: Philip Saville

Elenco: Henry Ian Cusick, Alex Karsis, Alan Van Sprang, Scott Handy

Origem: Estados Unidos

Classificação: Livre

“As Cartas de Madre Teresa”

Madre Teresa de Calcutá troca confidências com o padre e amigo, Celeste van Exem, por meio de cartas. Ao longo de 40 anos de amizade, ela expõe suas dúvidas, angústias, questionamentos e revela traços vulneráveis de sua personalidade. As revelações mostram um lado mais íntimo e humano da mulher que se tornou ícone das causas pelos mais pobres e aflitos.

Direção: William Riead

Elenco: Juliet Stevenson, Rutger Hauer, Max Von Sydow, Priya Darshini, Kranti Redkar

Origem: Estados Unidos

“José, o Pai de Jesus”

José é um pobre carpinteiro, noivo da jovem Maria. Certo dia é chamado pelo rei Herodes para trabalhar em uma distante terra. Quando retorna, recebe a notícia de que sua futura esposa está grávida. Desconfiado, não acredita nas palavras de Maria, que afirma estar grávida do Espírito Santo. José, sendo justo e não querendo difamá-la, resolve deixá-la secretamente. Mas uma noite, em sonho, lhe aparece um anjo do Senhor, que lhe diz: "Case-se com Maria, que ela dará à luz ao Filho de Deus".

Direção: Raffaele Mertes

Elenco: Ennio Fantastichini, Stefania Rivi, Tobias Moretti

Origem: Itália

“Madre Cabrini” (Inédito)

No final do século 19, a Itália está testemunhando um fenômeno de migração para a América que marcou época. A jovem madre, Francisca Xavier Cabrini, e suas freiras são convidadas pela Igreja a se dedicarem a uma nova missão e partir para Nova Iorque. Francisca fica perplexa: aceitar significaria desistir do sonho de ser missionária no Oriente. Após um processo difícil, ela aceita a missão na América. Mas, uma vez lá, não encontra nada do que foi prometido.

Direção: Daniella Gurrieri

Elenco: Cristina Odasso, Lucia Caporoso, Francesco Buttironi

Origem: Itália

“Maria Madalena”

Após ser expulsa de casa pelo marido, Maria Madalena torna-se companheira de Silvanos, que usa sua fragilidade para se aproximar de João Batista. Abandonada pela segunda vez e desesperada, ela conhece Jesus.

Direção: Raffaele Mertes

Elenco: Maria Graza Cucinotta, Ambra Angiolini, Benjamin Sadler

Origem: Itália

“Policarpo”

O filme conta a história de Policarpo de Esmirna, bispo do século dois, um mártir e santo. Anna, uma jovem escrava, é resgatada, adotada pelos cristãos em Esmirna e ajudada pelo bispo Policarpo. Enquanto é ensinada por ele e sua nova família, ela se esforça para conciliar sua crença com a dos cristãos.

Direção: Joe Hemline

Elenco: Garry Natoin, Eliya Hurt, Rurty Martin

Origem: Estados Unidos

“O Milagre de Lourdes”

Marie-Bernarde Soubirous nasceu no seio de uma família muito pobre. Desde pequena, teve uma saúde fraca e dificuldades de aprendizagem. No dia 11 de fevereiro de 1858, com 14 anos, viu Nossa Senhora numa gruta denominada Massabielle. Enquanto o caso era analisado pela hierarquia eclesiástica, que se comportava com ceticismo e prudência, curas inexplicáveis eram verificadas no local. Foi submetida a interrogatórios severos. Mas, até ao dia da sua morte, nunca vacilou nas suas convicções.

Direção: Jean Sagols

Elenco: Katia Cuq, Michel Aumont, Francis Huster, Francis Perrin, Alessandra Martines, Gilles Lemaire

Origem: França

“O Coração de Jesus”

Madre Carmela Aprile, a mamãe de Rosolini, é reconhecida por sua devota dedicação de fé e serviço ao Sagrado Coração. O filme mostra o legado dessa missionária em uma história que mistura o presente e o passado com conflitos entre gerações e interesses. O milagre e a fé! Uma mensagem que não conhece o tempo.

Direção: Roberto Luis Garay

Elenco: Elisa Franco, Enrico Pappalardo, Fabiana Pagani, Alice Ferlito

Origem: Argentina/Itália

“Tomé”

A história do apóstolo mais cético de Jesus é retratada neste filme, que conta como a dúvida abalou a sua fé. Mesmo após os outros discípulos lhe assegurarem ter visto o Cristo ressuscitado, Tomé não confiou e não acreditou na ressurreição de Jesus em um primeiro momento.

Direção: Raffaele Mertes

Elenco: Danny Quinn, Enrica Maria Modugno, Maria Grazia Cucinotta, Ricky Tognazzi

Origem: Itália